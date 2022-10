Pour Alma Dufour (LFI), les grévistes de Gonfreville-l'Orcher "ont raison" de poursuivre leur mouvement

La raffinerie Total de Normandie fait un peu figure ce jeudi matin de "dernier village gaulois". Alors que la grève pour réclamer des hausses de salaire a été levée dans le Nord, dans les Bouches-du-Rhône ainsi qu'en Loire-Atlantique , la CGT a décidé de prolonger sa mobilisation à Gonfreville-l'Orcher, ainsi qu'au dépôt de Feyzin, dans le Rhône.

"Pour gagner autant"

"Ils ont raison, parce que leurs demandes ne sont vraiment pas mirobolantes", estime ce jeudi Alma Dufour, députée la France Insoumise (LFI) de la quatrième circonscription de la Seine-Maritime.

"Ils demandent 10 % d'augmentation : 7 % pour l'inflation, donc pas pour gagner plus mais pour gagner autant, et 3% au titre des super profits absolument records qu'a réalisé l'entreprise depuis depuis l'année dernière", explique Alma Dufour, qui ajoute : "Les salariés sont tout à fait en droit de demander un peu plus de cet énorme gâteau que Total a accumulé aussi sur le dos des Français. Je rappelle quand même que l'essence était à 2,30 € pendant très longtemps cette année."

Motion de défiance

La députée a également réagi ce jeudi matin sur France Bleu Normandie à la décision prise par le gouvernement d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer au Parlement son budget 2023 .

"Le gouvernement ne va retenir quasiment aucune des avancées qui ont été votées dans l'hémicycle par les parlementaires. Y compris des avancées issues de ses propres rangs, puisque je rappelle que c'est le MoDem qui avait proposé une légère taxe sur les dividendes et le retour de 'l'exit tax'", explique Alma Dufour.

"Nous avions aussi voté un crédit d'impôt pour les personnes qui mettent un proche dans un Epad et qui ont un reste à charge trop lourd. Mais ça aussi, ça a disparu. Cela aurait changé la vie de milliers de personnes en France", estime encore la députée de la Seine-Maritime. Dans la foulée de l'annonce de l'utilisation du 49.3, la NUPES a fait savoir qu'elle déposait une motion de défiance contre le gouvernement.