Pour Anne Hidalgo, le port du masque dans les rues de Paris est "absolument indispensable"

A quelques jours de la phase de déconfinement, la maire de Paris invite les habitants de la capitale à porter un masque non seulement dans les transports mais aussi dans la rue. Dans une interview accordée à l'AFP, Anne Hidalgo estime que " le port du masque dans l'espace public, dans la rue, est extrêmement salutaire. C'est un outil de protection, absolument indispensable."

Je veux donner un masque à chaque Parisien, gratuitement

Anne Hidalgo confirme que deux millions de masques en tissu lavable ont été commandés et seront distribués aux Parisiens, gratuitement. "Nous les distribuerons d'abord, via les mairies d'arrondissement, aux personnes âgées de plus de 70 ans. Et pour les autres lots, nous avons sollicité les pharmaciens qui pourraient assurer leur distribution", explique-t-elle, précisant attendre une réponse du Conseil de l'ordre.

"Un premier lot de masques jetables sera livré en milieu de semaine prochaine", selon la maire de Paris.