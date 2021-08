Pour avoir le "ressenti par rapport à la situation actuelle", la caravane de Lutte ouvrière s'arrête à Niort

Des drapeaux de Lutte ouvrière, des pancartes, et des militants qui tractent et vendent le journal du parti. Ce mercredi 25 août, la caravane du parti d'extrême-gauche Lutte ouvrière s'est arrêtée à Niort. Les 24 militants sont venus à la rencontre des citoyens dans différents lieux de la ville : le centre, devant les entreprises et dans les quartiers populaires. Leur objectif : présenter leurs idées communistes révolutionnaires, mais surtout écouter ce que pensent les habitants.

Niort, ville des assurances

Le choix de Niort comme destination est d'abord géographique pour la caravane qui circule entre la Charente-Maritime, la Vendée et le Poitou. Derrière, il y a aussi un message et une volonté politique pour les militants. "Niort, comme d'autres villes, c'est une ville ouvrière, avec des ouvriers, des employés, en particulier dans le domaine des mutuelles ici, mais aussi dans l'industrie avec Zodiac, Safran", explique Antoine Colin, l'organisateur de la caravane. Pour lui, si les employés prennent le contrôle des mutuelles pendant une lutte sociale, ça peut aider à faire advenir la révolution que le parti souhaite. Lutte ouvrière promeut la réquisition des banques pour les fondre en une seule qui financerait "ce qui est vraiment utilie."

La crise sanitaire et sociale

Hélène est là "pour avoir le ressenti de la population par rapport à la situation actuelle." Ce qui revient le plus dans les conversations d'après les militants, c'est la crise sanitaire et sociale. "C'est-à-dire que cette crise sanitaire engendre des problèmes, d'abord de chômage. Les gens nous disent, 'bah on n'y arrive plus", assure Hélène, qui passe des vacances militantes avec la caravane. Pour Gilles, c'est possible de porter un discours politique auprès des citoyens. "Une bonne partie de la population fait la différence entre les politiques et les gens qui sont sur le terrain", affirme-t-il. Il poursuit : "là, on a du retour, là, on a des échos." L'accueil est bon d'après lui : "on n'est pas trop jeté, on a des discussions. Il y a aussi de l'indifférence, il ne faut pas le nier. On peut se présenter, défendre nos idées, avoir la faucille et le marteau bien présent", précise le retraité. Ces rencontres aussi ça permet aux militants de présenter les idées communistes révolutionnaires aux citoyens. Ils espèrent les voir apparaître dans les luttes sociales pour arriver, un jour, à la révolution.