À Colombey-les-Deux-Églises puis à Paris, Emmanuel Macron va célébrer ce jeudi les soixante ans de la Ve République. Le chef de l'État va consacrer une bonne partie de la journée à louer la solidité de la Constitution promulguée le 4 octobre 1958, à laquelle "il est très attaché", selon l'Elysée. Il en profitera pour "relancer" la réforme institutionnelle qui, après avoir été mise de côté en raidon de l'affaire Benalla, doit être de nouveau examinée en janvier à l'Assemblée nationale.

Colombey, l'étape obligée

Emmanuel Macron est attendu à 10h à Colombey (Haute-Marne), petit village aux confins de la Champagne, de la Lorraine et de la Bourgogne, célèbre parce que le général de Gaulle y avait fait l'acquisition d'une belle demeure pour y séjourner loin de Paris. C'est à l'invitation de la famille de Gaulle, notamment de son fils Philippe, âgé de 96 ans, qu'Emmanuel Macron effectuera une visite privée de La Boisserie où mourut Charles de Gaulle le 9 novembre 1970.

Il déposera ensuite une gerbe sur la tombe du général au cimetière, se recueillera devant l'immense Croix de Lorraine en granit rose qui culmine à plus de quarante mètres, avant de visiter le Mémorial Charles de Gaulle ouvert il y a 10 ans. Ce déplacement à Colombey est destiné à "rendre hommage au fondateur de la Ve République", insiste-t-on dans l'entourage du Président, qui récuse toute récupération politique du gaullisme.

La réforme institutionnelle en toile de fond

Après avoir déjeuné avec des élus locaux, le chef de l'État retournera à Paris pour se rendre au Conseil constitutionnel et prononcer un discours devant 200 invités, dont les anciens présidents Valéry Giscard d'Estaing et Nicolas Sarkozy. Une quinzaine de présidents de Cours suprêmes étrangères devraient y assister. Il y sera accueilli par Laurent Fabius, le président du Conseil Constitutionnel, pour lequel la Constitution de 1958 a deux qualités : "la longévité et l'adaptabilité". "Ce mélange a permis de résister à beaucoup de crises", a-t-il dit, citant la guerre d'Algérie, Mai 1968 et les cohabitations.

Dans son discours, Emmanuel Macron va dresser le constat que la France de 2018 "est semblable à celle de 1958 en ce qu'elle souffre d'abord d'une crise de légitimité et d'efficacité, c'est-à-dire de la capacité d'institutions à agir pour répondre aux problèmes de la Nation", a indiqué l'Elysée. Dans ce contexte, il est nécessaire de mener à bien le projet de réforme des institutions dont "la seule boussole" doit être "la capacité à répondre aux enjeux (...) et non les intérêts des institutions en place".

Cette réforme vise à réduire le nombre de parlementaires et à limiter leur nombre de mandats dans le temps, mais aussi dans son volet constitutionnel à supprimer la Cour de justice de la République et à réformer le Conseil supérieur de la magistrature (CSM).