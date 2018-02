Jusqu'à maintenant, la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, se limitait à 20% à Bordeaux. Elle doit passer à 50% selon la délibération qui sera examinée, ce lundi, par le conseil municipal de Bordeaux. Paris et Nice ont déjà fait bondir cette surtaxe à 60%. Toulouse réfléchit également.

Consensus droite/gauche

La volonté, c'est donner de l'air au marché immobilier dans les grosses villes en tension, pousser les propriétaires de biens non occupés à les mettre sur le marché, et donc contrecarrer les plans de ceux qui usent et abusent des plateformes type Airbnb. Et cette idée fait consensus entre la majorité de droite et l'opposition PS à la mairie. "Cette disposition renforce l'arsenal sans être l'arme absolue non plus, au regard de la rentabilité proposée par ces plateformes de location pour touristes" selon Mathieu Rouveyre.

Il y aurait entre 4 et 6000 résidences secondaires à Bordeaux. Et cette mesure rapporterait plusieurs millions d'euros à la ville (à raison en moyenne de 500 euros de plus, à payer, par an et par résidence secondaire) ajoute Nicolas Florian l'adjoint au maire en charge des finances, qui a encore en mémoire la mobilisation d'étudiants devant le palais Rohan pour dénoncer la pénurie de logements à cause de Airbnb.

Un faux argument selon les propriétaires

Cette envolée de la surtaxe sur les résidences secondaires ne résoudra rien et aura même un effet inverse, selon Denis Jacques, le président de l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers en Gironde. "Les propriétaires auront une charge supplémentaire. Ils proposeront donc une, deux semaines voire plus de location en AirBnB pour compenser! En fait, la seule vraie raison est financière : _les communes anticipent la diminution des recettes liées à la taxe d'habitation_. Elles se font une petite cagnotte dès aujourd'hui".