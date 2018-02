Corse, France

Corsica Libera annonce la couleur. Au cours d'une conférence de presse ce lundi à Bastia, le mouvement indépendantiste milite pour une inscription de la Corse à l'article 74-2 de la Constitution. Pour une autonomie de plein droit et de plein exercice. C'est le message qui sera adressé ce mardi, à Ajaccio, à la Madame Corse du gouvernement, Jacqueline Gourault.

Selon Corsica Libera, s'investir sur un article de la Constitution a minima comme un 72-5 serait une erreur...

Extraits du communiqué :

(...) "Nous pensons, à Corsica libera, que cela ne sera possible que dans le cadre de la définition d'un « statut insulaire méditerranéen » reconnu et affirmé par un article fort de la Constitution modifiée, à savoir un article 74-2.

Il apparaît en effet que l'article 72 offre moins de garanties de respect du signal envoyé par la Corse et les Corses par le biais des récents scrutins démocratiques des deux dernières années, qui ont exprimé de façon largement majoritaire et sans ambiguïté le choix d’un statut insulaire méditerranéen d’autonomie de plein droit et de plein exercice qui soit spécifique à la Corse. Et surtout, à nos yeux, il serait dangereux de s'investir sur un article de la Constitution a minima comme un 72-5 ayant l’objectif de faire entrer notre île dans le droit commun français, car ce serait nier la réalité insulaire de notre pays pourtant promulguée par la loi française en 2016 à travers la reconnaissance du caractère d’île montagne de la Corse. Et cela nous obligerait à demander trois ans plus tard une évolution vers le 74. Nous ne pouvons demander sans cesse la modification de la Constitution française. (...)

Il serait la meilleure solution pour aborder les interdépendances méditerranéennes futures dans l'Europe nouvelle. Enfin, le choix par la France de cette voie sera certainement ressenti en Corse comme la reconnaissance d'un début de règlement de l'historicité commune avec ses périodes parfois tragiques, il faut le reconnaître, même si nous ne pouvons vivre sans cesse dans le passé.

Corsica Libera propose donc que soit défini, en amont du choix de l'article constitutionnel, le choix de la démarche politique qui conduit à modifier en faveur de la Corse la Constitution. À savoir le statut d'un « territoire insulaire méditerranéen » tout comme il existe, dans d'autres lieux, des territoires dit ultra marins"