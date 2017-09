Pour Danielle Soury, de la France insoumise Haute-Vienne, la démocratie s'exprime aussi dans la rue !

L'élue limougeaude répond à la petite phrase d'Emmanuel Macron, à la veille de la manifestation nationale à l'appel du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Le Limousin devrait être en force à Paris, selon elle, et les jeunes commencent à se mobiliser. C'est d'ailleurs leur intérêt, selon Danielle Soury.

Après les syndicats, c'est la France insoumise qui appelle à manifester demain à Paris, pour tenter de faire plier le gouvernement sur la réforme du code du travail. Danielle Soury, représentante du mouvement en Haute-Vienne, était notre invitée à 8h15, avec Régis Hervé.

La FI et son leader Jean-Luc Mélenchon appellent donc "le peuple à déferler sur Paris" demain pour dénoncer "un coup d'état social et anti-démocratique". Combien de cars partent de la région ?

2 grands cars partent de Haute-Vienne, et on aurait pu faire plus, mais les transporteurs n'avaient pas les capacités ! D'autres partiront de Corrèze et de Creuse. Et puis il y a encore des gens qui vont faire le trajet en train ou en covoiturage !

Vous reprenez à votre compte la formule de Jean-Luc Mélenchon ?

Oui, absolument, parce qu'on considère que le gouvernement tape très fort, non seulement sur le plan social avec la remise en cause du code du travail, qui va faciliter les licenciements, et le dumping social, mais aussi avec tout ce qui se passe sur les contrats aidés, la baisse des APL, etc. Donc oui, on parle d'un coup de force social.

Il n'y a vraiment rien de bon, à vos yeux, dans cette réforme du code du travail, que certaines entreprises appelaient de leurs voeux depuis des années ?

C'est sans doute effectivement le Medef qui est demandeur, mais je pense que les gens, y compris une partie de ceux qui ont voté Macron pour les raisons que l'on sait et le contexte qu'il y avait au 2ème tour, ne sont pas du tout demandeurs ! En plus, on sait que ce genre de réforme qui a été faite ailleurs en Europe ne créé pas d'emploi mais précarise massivement la population. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en Allemagne : on a maintenant 23% de pauvres, suite aux réformes Hartz, en France on est à 8% et on considère que c'est déjà beaucoup, beaucoup trop. Donc non, il n'y a rien de bon dans ces mesures, et nous appelons à une mobilisation politique : nous suivons les syndicats sur le terrain social, mais nous sommes sur une démarche de contestation de la politique globale du gouvernement.

"Emmanuel Macron devrait se rappeler que les Noirs ont conquis leurs droits dans la rue aux Etats-Unis !

C'est un bras de fer qui est engagé, puisque depuis New-York, Emmanuel Macron a dit que "la démocratie, ce n'est pas la rue". Autrement dit, il ne cédera pas.

Oui, mais on a rarement vu un gouvernement qui, avant une mobilisation, dit "je vais céder", donc ça c'est la vieille politique. Non, la démocratie s'exprime de plusieurs manières et la rue en fait partie. D'ailleurs, il était aux Etats-Unis, il devrait se rappeler que les Noirs ont conquis leurs droits aussi par la rue !

Au quotidien, vous sentez une mobilisation contre cette réforme ? Les mobilisations n'ont pas attiré la foule des grands jours...

Ah hier c'était pas mal, c'est vrai qu'il y avait un peu moins de monde à Limoges que la semaine dernière, mais il y avait 5 manifestations en Haute-Vienne, donc c'est pas si mal. Et il commence à y avoir plus de jeunes, et aussi des drapeaux de la CFDT, qu'il n'y avait pas la semaine dernière.

Si la jeunesse, les étudiants rentrent dans le mouvement, Emmanuel Macron a du souci à se faire, selon vous ?

Je pense que les jeunes ont tout intérêt à se mobiliser, parce que la réforme, et notamment l'inversion de la hiérarchie des normes fait que ce ne seront plus les conventions collectives, souvent, qui définiront les conditions d'embauche des jeunes diplomés. Donc ils ont tout intérêt à bien se renseigner sur cette réforme et ses enjeux...

Quand les blés sont sous la grêle, fou celui qui pense à ses querelles... (Louis Aragon)

Sur le plan politique, le secrétaire nationale du PCF a tenu des propos assez durs envers Jean-Luc Mélenchon à la fête de l'Humanité le week-end dernier : le rassemblement des forces de gauches n'est plus le meilleur moyen pour s'opposer ?

Le rassemblement à l'ancienne des organisations qui se voient et font leur tambouille entre elles, ça je pense que c'est fini. Mais on reste sur une logique de rassemblement de tous ceux qui sont contre ces mesures.

Benoît Hamon sera là demain, à la manifestation...

et c'est très très bien...

Durant la campagne présidentielle, avec Jean-Luc Mélenchon, ils se sont cherchés sans vraiment se trouver. Là, visiblement, il y a une jonction, ça peut déboucher sur quelque-chose ?

Moi je crois qu'on est en train de construire un grand rassemblement, mais qui n'est pas un rassemblement d'étiquettes. Parce que, y compris dans la campagne électorale, y compris dans nos bus, il n'y a pas que des gens qui se reconnaissent de la gauche ! La gauche, on a du mal à savoir ce que c'est aujourd'hui, parce qu'il y a eu des dérives importantes. Ce qu'il faut, c'est rassembler sur des contenus. Aragon disait "Quand les blés sont sous la grêle, fou celui qui fait le délicat, fou celui qui pense à ses querelles, dans notre commun combat". Et je pense qu'il avait tout dit !