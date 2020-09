Alors que la session au Parlement européen, prévue à Strasbourg du 5 au 8 octobre, se tiendra à Bruxelles, le président Emmanuel Macron affiche son soutien à la capitale européenne et alsacienne.

Pour Emmanuel Macron, "on est foutu" si le Parlement européen "ne se réunit qu'à Bruxelles"

La petite phrase n'est pas passée inaperçue. "Si le Parlement européen ne se réunit qu'à Bruxelles, on est foutu", a déclaré mardi 29 septembre Emmanuel Macron, en visite à Vilnius, en Lituanie. Le chef de l'État français regrette la décision de ne pas organiser la session d'octobre à Strasbourg, une nouvelle fois en raison du coronavirus.

"En ce moment, je défends mordicus l'idée que le Parlement européen doit se réunir à Strasbourg", a ajouté Emmanuel Macron. Il craint que "dans dix ans tout (se fasse) à Bruxelles" : "Et les gens ne se parleront plus qu'entre eux à Bruxelles. Or l'Europe ce n'est pas cette idée-là".

"Soutien indéfectible" à Strasbourg

Remarquée aussi, la réaction du secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, sur Twitter : "Soutien indéfectible, impératif d'un retour rapide" du Parlement à Strasbourg.

Le 23 septembre, Emmanuel Macron avait écrit au président du Parlement européen pour un rapide retour des sessions dans la capitale alsacienne. L'Italien David Sassoli lui a répondu le 28 septembre, et a ouvert la porte à d'autres initiatives pour "démontrer l'attachement du Parlement européen à la Ville de Strasbourg".

David Sassoli justifie sa décision de ne pas organiser la session d'octobre à Strasbourg par "la récente hausse du taux de transmission du virus en France, y compris dans le département du Bas-Rhin". Le Parlement aura "à nouveau ses sessions à Strasbourg dès que les conditions le permettront", a-t-il précisé.