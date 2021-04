VIDEO - "Pour Emmanuel Macron, la démocratie, c'est le dernier des sujets", juge Aurélien Pradié (LR)

Aurélien Pradié a sévèrement critiqué les annonces d'Emmanuel Macron, mercredi soir. Invité de France Bleu Occitanie ce jeudi 1er avril, le secrétaire général des Républicains reconnaît qu'il fallait fermer les écoles, mais accuse le chef de l'Etat et le gouvernement de mal gérer la crise sanitaire. Il juge que la situation devient "invivable" pour les Français.

Quatre semaines de confinement, des écoles fermées... L'opposition réclamait des mesures fortes. Vous êtes servis ce matin ?

La question n'est pas de savoir si je suis servi ou pas. La question est de savoir si les décisions ont été prises au bon moment. Il n'y a pas de place pour les polémiques lorsqu'on est sur des questions aussi importantes que les questions sanitaires. Moi, ce qui me frappe et pour tout vous dire, ce qui me met en colère, c'est que ce président de la République n'est visiblement responsable de rien. Il n'assume rien et renvoie la faute systématiquement aux autres ou aux variants, alors que depuis le début, ce sur quoi nous avons échoué, c'est à la fois la politique de vaccination et l'incapacité du pays à ouvrir des lits de réanimation. On nous annonce hier 10.000 lits de réanimation supplémentaires. Il y a un an, il nous annonçait 12.000 lits de réanimation supplémentaires. On n'en a pas vu depuis le début.

Le président prend les bonnes décisions en reconfinant le pays un mois ?

La politique, c'est aussi une affaire de responsabilité. Je considère que c'est un peu facile de venir tous les trois mois devant les Français en prenant des mesures extrêmement dures, privatives de liberté, difficiles pour nos concitoyens sans assumer ses responsabilités. Moi, je n'ai pas la mémoire d'un poisson rouge et en l'occurrence, je considère que la première responsabilité politique, c'est d'assumer lorsqu'on a commis une erreur. Nous en sommes aujourd'hui à une situation sanitaire qui s'emballe. On va vivre dans les semaines qui viennent un confinement qui ne dit pas son nom, puisque la vérité, c'est que nous sommes en confinement. Moi, je suis très inquiet des conséquences de ce confinement là et j'aurais préféré que nous accélérions massivement la politique de vaccination.

Le président est quand même un petit peu plus clair. On a désormais le calendrier tranche d'âge par tranche d'âge. Les plus de 60 ans vont d'ailleurs notamment se faire vacciner d'ici quinze jours...

Vous n'avez pas l'impression que ce n'est pas la première fois qu'on nous raconte ces histoires là ? Au bout d'un moment où il faut regarder les choses en face. J'étais hier dans le Gard, dans un centre de vaccination où l'on m'expliquait, comme dans tous les autres centres de vaccination de France, qu'on était obligés d'annuler des rendez-vous parce qu'on ne pouvait pas vacciner tout le monde. J'ai dans mon département du Lot aujourd'hui des publics de plus de 70 ans qui n'ont leur premier rendez vous de vaccination qu'à la fin du mois d'avril. Donc, je veux bien qu'on nous raconte toutes les histoires du monde, qu'on nous donne des PowerPoint, des calendriers. Mais la réalité sur le terrain, elle est différente. Et si je m'agace comme je le fais là, c'est parce que je ne supporte plus qu'en permanence on ne prenne pas les décisions nécessaires pour sortir de cette situation qui est invivable pour nos concitoyens.

Les écoles fermées trois semaines. Si vous étiez président Aurélien Pradié, vous auriez pris la même décision ?

Je pense qu'il fallait en venir à une fermeture des écoles. La situation était en train de devenir hors de contrôle. Je suis très inquiet sur l'enseignement à distance parce que la vérité, c'est que ça crée des inégalités très fortes entre les parents qui peuvent être à la maison et se consacrer totalement à leurs enfants. Et ceux qui ne peuvent pas. Tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir télétravailler. Lorsque vous êtes ouvrier ou salarié dans une entreprise de proximité, vous ne pouvez pas télétravailler. Et donc, pour beaucoup des Français, la réalité, c'est que le télétravail, et l'enseignement à distance vont créer des inégalités et faire prendre du retard aux élèves. Je souhaite que cette fermeture ne dure pas plus des trois semaines qui ont été annoncées.

Est ce que vous pensez que toutes ces mesures, comme l'interdiction de déplacements interrégionaux, vont être respectées ?

Je l'espère, mais je comprends aussi que pour beaucoup de nos concitoyens, cette situation soit soit désormais absolument invivable. On ne veut pas jeter la pierre de manière systématique aux uns et aux autres. Il faut comprendre que selon son niveau de vie, on n'a pas toujours le luxe de partir dans une maison secondaire pendant plusieurs semaines. Moi, je ne veux pas accabler nos concitoyens parce que je trouve que les Français ont déjà beaucoup, beaucoup à accepter et que les premiers responsables, ce sont les responsables politiques qui n'ont pas pris les décisions nécessaires.

Pas un mot hier sur les élections régionales et départementales. Vous êtes candidat à la région. Ça veut dire qu'elles sont maintenues en juin ?

On n'en sait rien ! Vous voyez bien l'état dans lequel notre démocratie se trouve. On a un président de la République qui fait une déclaration, qui prend des décisions et qui aujourd'hui va venir devant le Parlement (via le premier ministre) alors même que les décisions ont déjà été prises. Tout cela est insupportable. L'État de notre démocratie est extrêmement inquiétant. Quant à la tenue des élections, ça m'inquiète beaucoup. Moi, je pense qu'on ne peut pas s'habituer en permanence à décaler les dates des élections parce que la démocratie, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas quelque chose qu'on ajuste en fonction des circonstances. Mais je vois bien aussi que la période est très difficile pour faire campagne, que nos concitoyens, légitimement, ont la tête à autre chose. Je ne vois pas très bien où le président de la République veut en venir. Ce que je sais, en tout cas, c'est que pour lui, la démocratie, c'est le dernier des sujets.