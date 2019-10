La secrétaire d'état à la transition écologique a visité ce vendredi la centrale photovoltaïque de Faux, avant de débattre avec une quarantaine de personnes, et d'abord des représentants d'associations anti-éoliennes.

Pour Emmanuelle Wargon, il n'est pas possible de refuser les éoliennes en Dordogne

Faux, France

Nous avons besoin de toutes les énergies renouvelables. C'est en substance le message que la secrétaire d'état à la transition écologique a voulu faire passer aux élus, aux représentants d'associations et aux citoyens réunis ce vendredi à Faux pour débattre avec elle. Emmanuelle Wargon a d'abord visité la centrale photovoltaïque de Faux, construite depuis deux ans sur l'ancien circuit de rallycross. Les 40.000 panneaux photovoltaïques produisent la consommation de 5 mille foyers (hors chauffage), et le maire Alain Legal a expliqué que cette centrale photovoltaïque apportait 100.000 euros de revenu annuel à la communes, en taxes et loyers.

Le maire de Faux Alain Legal a présenté le parc photovoltaïque à Emmanuelle Wargon © Radio France - Harry Sagot

Pas question d'exclure l'éolien

Maisla secrétaite d'état était ensuite attendue par les représentants de quasiment toutes les associations opposées en Dordogne à la construction d'éoliennes. Aujourd'hui quatre projets sont à l'instruction en Dordogne, et un seul projet a obtenu son autorisation préfectorale, pour cinq éoliennes sur les communes de Champagne-et-Fontaine, et la Rochebeaucourt-et-Argentine (société Eole Res). "_Nous avons besoin de toutes les énergies renouvelables, y-compris l'éolien_, leur a répondu Emmanuelle Wargon, pour réduire la part de nucléaire et abandonner les dernières centrales à charbon."

Emmanuelle Wargon a aussi été interpellée par le président de la Chambre d'agriculture, Jean-Philippe Granger, favorable au photovoltaïque sur des terres polluées ou improductives, mais qui dit non au développement du photovoltaïque au sol sur les bonnes terres agricoles ; "le photovoltaïque a effectivement vocation à être installé sur des friches au sol, ou sur des toitures, mais il faut protéger les terres agricoles et naturelles" lui a répondu Emmanuelle Wargon.

La secrétaire d'état s'est ensuite rendue à Monbazillac, pour signer le Contrat de transition écologique du Bergeracois.