Pour François Rebsamen, "la Cité de la gastronomie et du vin de Dijon n'avance pas assez vite."

Par Anne Pinczon du Sel, France Bleu Bourgogne

C'était l'un des thèmes les plus importants du conseil municipal de rentrée à Dijon ce lundi : le projet de la Cité de la gastronomie et du vin. Pour le maire de Dijon François Rebsamen, si le projet avance lentement, c'est à cause d'un des conseillers municipaux de l'opposition.