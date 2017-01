Pour Frédéric Bierry, président du Conseil Départemental du Bas-Rhin, 2017 sera une année consacrée à l'Alsace

En 2017, Frédéric Bierry le président du Conseil Départemental du Bas-Rhin, compte bien se consacrer entièrement à l'Alsace. Il souhaite profiter de la campagne présidentielle pour proposer un projet et que l'Alsace redevienne une réalité institutionnelle et politique.

Pas de doute, 2017 sera une année consacrée à l'Alsace, pour Frédéric Bierry, le président du Conseil Départemental du Bas-Rhin. Un an après la naissance de la grande région, il s'inquiète de la place de l'Alsace dans le Grand Est : "Strasbourg n'est plus le centre de cette grande région, c'est Nancy et Metz. Un certain nombre de réunions, de rencontres ont lieu là-bas. Les alsaciens n'y vont plus, les volontés des alsaciens sont moins incarnées si on a la politique de la chaise vide. A terme ça va desservir les projets de développement de notre territoire." Il souhaite donc que Strasbourg retrouve son rôle de locomotive et il veut mettre en avant les pépites de chaque territoire. Pour cela, Frédéric Bierry va parcourir le département à la rencontre des forces vives des différents territoires, chefs d'entreprises, associations.

Sonder les Alsaciens

Il veut que l'Alsace retrouve une identité institutionnelle et politique car selon le président du Conseil Département du Bas_Rhin, c'est le bon périmètre pour mener des actions. Son objectif est de sonder les Alsaciens : "de connaître les attentes des Alsaciens, de me projeter dans les 20 ans à venir : comment nous voulons réussir le développement de l'Alsace? Il faudra voir quel est le mode institutionnel adapté au projet qu'on se fixe."

Est-ce que vous êtes prêts à porter un projet où les Alsaciens reprennent leur destin en main? Frédéric Bierry, président du Conseil Départemental du Bas-Rhin, compte poser la question aux candidats à la présidentielle.

Avec Eric Straumann, il va échanger avec les élus du département pour sentir le pouls et profiter de la fenêtre de tir de la présidentielle pour échanger avec les alsaciens afin de voir les différents candidats à la présidentielle et leur demander "est-ce que vous êtes prêts à porter un projet où les Alsaciens reprennent leur destin en main?" Le 2 février, les candidats à la présidentielle sont invités à l'Assemblée des Départements de France, l'occasion pour le président du Conseil Départemental du Bas-Rhin d'évoquer l'avenir de l'Alsace.