Pour Gérald Darmanin, la taxe d'habitation et l'ISF sont des "impôts idiots"

Gérald Darmanin était l'invité de France Bleu Nord ce vendredi 11 janvier. Le ministre nordiste de l'action et des comptes publics évoque le prélèvement de l'impôt à la source, la taxe d'habitation et l'ISF. Mais aussi la gratuité des transports en commun. Il n'est "pas contre" pour les salariés.

Lille, France

Invité de France Bleu Nord ce vendredi, Gérald Darmanin est revenu sur le prélèvement de l'impôt à la source, mis en place ce mois-ci. Le ministre nordiste de l'action et des comptes publics dresse un premier bilan positif : "Nous avons déjà prélevé beaucoup de Français depuis ce début du mois de janvier, notamment ceux qui ont des retraites complémentaires et les chômeurs, et ça s'est passé sans bug".

Une réforme tous les siècles qui pose des questions, c'est normal

"Que l'on fasse une réforme tous les siècles, et qu'elle pose des questions, c'est normal, et je remercie les agents des finances publiques d'y répondre", a poursuivi le ministre.

🎙J’étais hier dans un centre des impôts à Lille, il n’y a pas la queue au guichet. Il y a des interrogations de contribuables et je remercie les agents des finances publiques qui sont mobilisés pour y répondre ! J’ai annoncé qu’ils recevront une prime de 200€ nets.@fbleunord — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 11, 2019

Je suis pour la suppression totale de la taxe d'habitation

Concernant la suppression de la taxe d'habitation, qui a donné lieu à des affirmations contradictoires de la part de plusieurs membres du gouvernement, Gérald Darmanin fait cette mise au point : "je suis pour la suppression totale de la taxe d'habitation, qui est un impôt idiot. Des gens qui habitent dans des quartiers populaires à Tourcoing payent parfois plus d'impôts que des avocats d'affaire du 16e arrondissement de Paris". Tout en tempérant son propos : "Mais s'il y a des endroits où il y a 10 000 ou 20 000 euros de taxe d'habitation, parce que ce sont des biens exceptionnels, je ne suis pas opposé à ce que l'on puisse les taxer".

Oui, l'ISF est un impôt idiot

L'impôt sur la fortune (ISF), supprimé au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, ne sera pas rétabli. Gérald Darmanin explique : "si on veut que le capital nous aide à garder des usines, il ne faut pas être démagogique, et il faut dire que oui, l'ISF est un impôt idiot".

Je ne suis pas défavorable à la gratuité des transports en commun pour ceux qui travaillent

Ce lundi 14 janvier, dans le cadre du grand débat national, France Bleu Nord lancera sa "grande consultation". Pendant sept semaines, les auditeurs seront invités à faire des propositions concrètes, notamment sur la mobilité.

Le ministre nordiste lance une proposition : "Il faut que nous ayons des transports en commun qui soient du niveau d'une grande métropole. Je ne suis pas défavorable à la gratuité des transports en commun pour ceux qui travaillent. Je ne veux pas dire qu'il faut la mettre en place dès demain, parce que c'est beaucoup d'argent. Mais je pense que ça fait partie des débats. Moi, personnellement, j'y réfléchis, sans doute dans le cadre de futures élections, à pouvoir mettre en place cela".

Gérald Darmanin, déjà en campagne pour la présidence de la Métropole européenne de Lille (MEL) ?