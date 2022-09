Chantage à la mairie de Saint-Étienne : pour Hervé Reynaud, "il en va de la crédibilité de la parole publique"

Pour Hervé Reynaud, Gaël Perdriau est "toujours légitime à son poste [de président de Saint-Étienne Métropole]". Le maire de Saint-Chamond et premier vice-président de la métropole tient à "rappeler certains aspects éthiques, tout d'abord la présomption d'innocence [...] aujourd'hui Gaël Perdriau n'est pas condamné ni mis en examen".

Mais Hervé Reynaud, qui était jeudi en réunion avec Gaël Perdriau et les autres membres du bureau de Saint-Étienne Métropole, tient aussi au maintien d'une certaine sérénité en politique : "les élus, qui aujourd'hui sont très engagés dans leur territoire, qui pour la plupart sont quasi bénévoles [...] ne souhaitent pas par rapport au retentissement de cette affaire être assimilés au "tous pourris" [...] et ils ont fait part de leur désapprobation d'un certain nombre de méthodes que l'on a pu entendre ou de propos qui ont été tenus récemment dans la presse".

Le départ du directeur de cabinet de Gaël Perdriau réclamé

Le premier vice-président de SEM ajoute que les élus "ont fait part d'un certain nombre de demandes pour qu'on continue à avoir une gouvernance qui continue à être efficace". L'une des demandes concerne le départ de l'actuel directeur de cabinet de Gaël Perdriau, à la mairie et à la métropole, Pierre Gauttieri, qui fait partie des personnes mises en cause dans le chantage présumé à la vidéo intime à la mairie. "L'idée est d'avoir une gouvernance apaisée, qui ne soit pas dans la conflictualité [...] et il y a récemment un certain nombre de collaborateurs qui n'ont pas eu des propos adaptés, _les élus ont été fermes sur ce point_, il en va de la crédibilité et de la légitimité de la parole publique", ajoute Hervé Reynaud.

Gaël Perdriau doit donner de réponses aux élus de Saint-Étienne Métropole dans les prochains jours.