Pour Jean-Baptiste Lemoyne les manifestations de gilets jaunes menacent la reprise touristique en France

Marseille, France

Invité de France Bleu Provence mardi matin, Jean-Baptiste Lemoyne a rappelé que "la France est là pour assurer la sécurité de tous les touristes" après les violences de samedi. Le secrétaire d'Etat, en déplacement mardi à Marseille pour rassurer plus de 900 tour-opérateurs de 73 pays réunis pour la quatorzième édition du salon Rendez-vous en France, a expliqué que les tours opérateurs ce week-end ont indiqué que "tout s'est parfaitement passé y compris en Ile-de-France. Les musées sont ouverts, les transports fonctionnent. La France continue à vivre avec des clientèles sensibles à la sécurité notamment la clientèle asiatique".

"Ces gens qui s'en prennent aux ouvriers"

Pour Jean-Baptiste Lemoyne, l'interdiction de manifester samedi à Paris, Bordeaux et Toulouse aura "un effet significatif". Il a dénoncé ces "gens qui s'en prennent à l'outil de travail des Français : un restaurant, une marque de luxe, des kiosquiers, c'est s'en prendre à l'ouvrier" a insisté le secrétaire d'Etat qui a rappelé que la loi anti-casseurs allait entrer en vigueur ces prochains jours.

Réunion avec les professionnels du tourisme jeudi

Depuis Provence-Alpes-Côte d'Azur où le tourisme est la première industrie avec près de 19 milliards d'euros de retombées économiques, Jean-Luc Monteil a indiqué "une décroissance des arrivées aériennes internationales en janvier de près de 8% en France, au-delà de la baisse constatée sur les autres marchés européens". Une réunion avec les professionnels du tourisme est prévue ce jeudi.

Algérie : "nous Français devons peser au trébuchet nos mots"

Jean-Baptiste Lemoyne a également donné des nouvelles de l'état de santé du président algérien Abdelaziz Bouteflika, dont le mandat se termine le 28 avril et qui a confirmé qu’il restera président après l'expiration de son mandat le temps d’une transition. "Les images que nous avons vu montre quelqu'un qui est diminué physiquement mais qui a toutes ses facultés intellectuelles" a indiqué le secrétaire d'Etat qui a précise que "nous Français devont poser au trébuchet nos mots parce que tout est parfois amplifié et déformé". "Notre relation est dense et complexe. Nous serons aux côtés du peuple Algérien aujourd'hui comme demain quels que soient les choix qu'il fait" a conclu Jean-Baptiste Lemoyne.