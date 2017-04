Pour Jean Lassalle, l’élection présidentielle n’est qu’une vaste farce !

Il a parcouru 5.000 km à pied en 2013. Il disait à l'époque : « c'est l'acte le + politique de sa vie ». Aujourd’hui, Jean Lassalle est candidat à la présidentielle. Dans sa campagne, il veut « remettre la France au cœur des préoccupations ». Retrouvez ses principales déclarations ce jeudi sur FBPB

A 61 ans, Jean Lassalle est l’un des « petits » candidats à l'élection présidentielle. Le maire de Lourdios-Ichère est un peu un OVNI dans le paysage politique français, connu pour ses coups d’éclats en 15 ans de mandat de député. Mais, en cette année 2017, il est candidat à l’Elysée. Un candidat quelque peu raillé sur les réseaux sociaux après le débat de mardi soir à la télé. Des moqueries qui ne l’ont pas touché. « Quand on s’engage dans un combat comme le mien, il faut le vivre intensément et faire ce que l’on a à faire du mieux qu’on le peut », se borne-t-il à commenter. Il regrette par contre que le débat du 20 avril sur France2 soit annulé (et remplacé par des itw de 15mn en direct de chaque candidat NDLR) mais ne rejette pas pour autant la faute sur la chaîne publique. Pour le député de la 4ème circonscription des Pyrénées Atlantiques, c’est la faute aux « immenses » candidats qui n’ont pas voulu y aller.

Jean Lassalle veut relancer les campagnes, les banlieues … mais comment faire ?

« Il faut que la France retrouve une capacité politique et financière qu’elle n’a plus. Sans argent vous pouvez faire toutes les promesses que vous voulez, vous ne pouvez rien faire. Il nous faut retrouver une capacité politique qui permette de s’exprimer et un espace financier pour avancer. On peut faire semblant mais c’est voué à l’échec. Les concitoyens doivent se rendre compte du capital extraordinaire de la France et de la richesse de notre pays », argue le candidat. « C’est une perte énorme de savoir-faire, de savoir-vivre » déplore encore Jean Lassalle

Comment finance-t-il ses propositions ?

Il garde « 4 ou 5 des 200 milliards de l’attribution de la France au budget européen. » Pour autant, il estime que « quitter l’union n’est pas pour autant une bonne solution. Il faut que La France, pays majeur de l’Europe, reprenne une part importante de sa capacité d’agir pour rebondir. Si un pays se relance, ça va relancer tous les frangins européens. La France l’a déjà prouvé par le passé. Le french-flair existe toujours ! »

Où se situe Jean Lassalle sur l’échiquier politique français ?

Ni droite, ni gauche, ni centre ! Jean Lassalle se définit comme « au cœur du peuple ». « Je suis le candidat qui connait le mieux la France dans ses plus et ses replis. Le peuple aspire à être rassemblé. J’ai l’expérience nécessaire. Cette élection est une immense farce, totalement organisée et la France a d’énormes progrès à faire pour recouvrer sa liberté chérie. Il nous faut faire un véritable débat d’idée. »

Sera-t-il candidat aux Législatives, sur la 4ème circonscription des PA ?

Jean Lassalle déclare qu’il ne répondra « jamais à cette question. La présidentielle ne peut pas se terminer de cette manière.»