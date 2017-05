Pour Jean-Marc Ayrault, "il faut que le Parti Socialiste s'inscrive dans la majorité présidentielle"

L'ancien maire de Nantes, qui est encore ministre des Affaires Etrangères pour quelques jours, se réjouit de la victoire d'Emmanuel Macron et souhaite que le PS s'inscrive dans la future majorité présidentielle. Jean-Marc Ayrault l'a dit ce lundi matin en direct sur France Bleu Loire Océan.

Jean-Marc Ayrault, en direct sur France Bleu Loire Océan ce lundi matin, affirme avoir ressenti "de l'émotion" au moment de la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, avec 66% des voix, ainsi qu'"une grande satisfaction : les Français n'ont pas voulu de l'extrême-droite". L'ancien Premier Ministre estime qu'avec cette élection du jeune fondateur d'En Marche ! (39 ans), "la France adresse au monde un message de jeunesse, d'optimisme, d'audace."

Il faut que le Parti Socialiste s'inscrive dans la majorité" (Jean-Marc Ayrault)

Jean-Marc Ayrault qui ne briguera plus aucun mandat (après avoir été conseiller général, maire et député), se projette dans les élections législatives des 10 et 18 juin : l'ancien maire de Nantes affirme qu'"il faut que le Parti Socialiste soit très clair et qu'il s'inscrive dans la majorité présidentielle" autour d'Emmanuel Macron. Pour Jean-Marc Ayrault, le nouveau Président a en effet besoin d'une majorité : sinon, "le pays qui a besoin de réformes, qui a besoin de stabilité, serait complètement paralysé".

Jean-Marc Ayrault, ancien Premier Ministre et ancien maire de Nantes Copier

