Pour Jean-Paul Fournier, l'engagement de l'Etat à Nîmes est trop faible en terme de sécurité

Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes, a déclaré ce mardi que les conditions d'une signature du Contrat de sécurité intégrée ne sont pas remplies. Il attend plus d'investissement de la part de l'Etat.

Dans un communiqué, le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier a assuré ce mardi que les engagements pris par l'Etat ne sont pas assez forts pour l'instant pour garantir la sécurité des Nîmois.

Depuis plus d'un an, la mairie assure qu'elle alerte les hautes instances de l'Etat sur l'augmentation des infractions liées aux stupéfiants et aux violences urbaines à Nîmes.

En octobre dernier, le maire de Nîmes s'est rendu à Paris pour interpeller le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, pour signer un contrat de sécurité intégrée, une procédure qui implique l'Etat dans la sécurité d'une ville ou d'un secteur.

L'objectif à Nîmes est notamment de renforcer le nombre de policiers nationaux.

Pas d'accord concluant entre la Ville et l'Etat

Les discussions sont en cours depuis le mois de mars pour élaborer ce contrat de sécurité intégrée, mais la Ville et l'Etat n'arrivent pas à tomber d'accord sur ce point particulier : l'octroi d'effectifs supplémentaires de la part de l'Etat.

Sur les 50 policiers supplémentaires demandés par la Ville en 2021, seulement 14 ont été octroyés.

Il semblerait que les bons élèves en matière de sécurité ne soient pas récompensés à la hauteur de leur implication. J’appelle l’Etat à revoir sa copie. Nous avons besoin d’efforts concrets pour faire face à de nouvelles formes de grande délinquance liées au grand banditisme et au trafic de drogue, mais aussi à des incivilités qui nuisent au quotidien du plus grand nombre des Nîmois. Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes.

Le maire de Nîmes demande au Premier ministre de montrer plus de détermination afin de réussir à signer ce contrat de sécurité intégrée.