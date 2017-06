Pour Julien Polat, François Bayrou est le boulet d'Emmanuel Macron

François Bayrou était en visite à Voiron pour afficher son soutien à la candidate LREM Élodie Jacquier-Laforge. Le maire de la ville, Julien Polat, lui a reproché de ne pas l'avoir prévenu de sa visite, dans un communiqué. Il était notre invité ce matin.

"Depuis maintenant 3 semaines, François Bayrou est devenu le champion de la moralisation de la vie publique, le parangon de vertu toutes nations et toutes époques confondues", ironise le maire LR. Julien Polat s'est affiché très remonté contre le patron du Modem. "Le Garde des Sceaux se déplace désormais dans des communes pour animer des réunions sans même faire informer les maires concernés", continue-t-il.

"Qu'il ne s'occupe pas de donner des leçons de morale, a martelé l'élu, il met un terme à une tradition républicaine : lorsqu'un ministre est en déplacement dans une commune il se signale au maire". Julien Polat reproche au patron du Modem son silence, dans le contexte de l'état d'urgence : "S'il lui était arrivé quelque chose, en tant que premier magistrat on m'aurait demandé des comptes, alors que je ne savais même pas qu'il était là".

François Bayrou n'est pas la meilleure incarnation du renouvellement politique

Un certain nombre de députés, élus LR ont choisi de soutenir la majorité présidentielle. Julien Polat n'en fait pas parti : "Je pense que les vieux clivages, le caractère binaire de la vie politique française a fait son temps , affirme-t-il, mais je me fie aux actes et je regrette que Emmanuel Macron se soit lié les mains avec un personnage comme François Bayrou, qui n'est pas la meilleure incarnation du renouvellement politique".

Si le maire de Voiron pourrait être séduit par le projet du Président de la république, il décrit le ministre de la Justice comme son boulet : "Je ne crois pas qu'il y ait 1% de gens qui aient voté pour Emmanuel Macron sous prétexte qu'il avait François Bayrou avec lui".