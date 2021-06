Pour Julien Sanchez les électeurs d'Occitanie ont laissé passer l'occasion d'en finir avec le socialisme

Julien Sanchez, maire de Beaucaire et tête de liste du RN aux élections régionales dans le Gard réagit aux résultats du second tour.

Un échec pour la politique en général

Selon Julien Sanchez, ces élections départementales et régionales, sont au delà du Rassemblement National "un échec pour la politique en général. Face a une abstention aussi importante, personne ne peut se satisfaire du résultat, pas même Carole Delga qui n'est élue qu'avec 15 % des électeurs d'Occitanie ".

Selon le maire de Beaucaire "les électeurs ont laissé passé une occasion, avec seulement 30 % de votants nous en avons pour 7 ans de plus de socialisme à la région comme au département, avec l'aide à l'immigration massive, l'éolien qui va fleurir partout, et l'augmentation des taxes et des impôts".