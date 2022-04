L'élue rouennaise Enora Chopard dénonce "l'hypocrisie et le déni des politiques" sur le climat

Elle a été été la grande absente de la campagne présidentielle selon les associations : l'écologie. Pourquoi et comment y remédier ? Enora Chopard, conseillère municipale du groupe L'écologie en acte à Rouen était l'invitée de France Bleu Normandie ce mercredi 27 avril pour en discuter.

RÉÉCOUTER - Enora Chopard, conseillère municipale à Rouen pour le groupe l'écologie en acte Copier

"L'écologie intéresse les électeurs, affirme Enora Chopard. D'ailleurs, on voit qu'on parle énormément d'écologie de manière générale dans les médias. Si on en parle beaucoup, c'est avant tout parce que la société civile se mobilise et qu'elle interpelle les politiques à se saisir de ces questions de l'écologie."

L'élue pointe alors du doigt "une forme d'hypocrisie des politiques et de déni aussi à ne pas vouloir mettre sur la table ces sujets. Des sujets qui peuvent être un peu anxiogènes, mais auxquels il faut apporter des réponses. Ce n'est pas toujours facile de lancer l'alerte. Ce n'est pas toujours facile de proposer des transformations radicales de la société au service justement de ces questions de l'écologie."

"L'union, ça ne se décrète pas, ça se construit"

Les écologistes espèrent donc peser, malgré le faible score de leur candidat Yannick Jadot à la présidentielle, sur les prochaines législatives.

"Ce qu'on dit depuis le soir du premier tour et du second tour, c'est que maintenant, ce qui est ce qui compte, c'est le troisième tour rappelle Enora Chopard. La stratégie, c'est de mettre un maximum de députés de la gauche écologiste à l'Assemblée nationale."

Et s'allier n'est pas un gros mot : "Au niveau local, ça fait des années qu'on construit l'union. On a un groupe commun à la métropole avec la France insoumise. On a énormément discuté pendant les dernières municipales aussi."

Au niveau national, Yannick Jadot s'est dit favorable à une coalition avec toutes les forces de gauche, mais sans Jean-Luc-Mélenchon. "Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise ont une légitimité donné par une majorité des électeurs de gauche, estime Enora Chopard. Maintenant, il y a aussi des équilibres à respecter. Il faut construire ensemble. L'union, ça ne se décrète pas, ça se construit."