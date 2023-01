Pour la CFDT en Haute-Garonne "64 ans, c’est toujours la ligne rouge"

Elisabeth Borne a annoncé hier un report de l’âge légal de départ à 64 ans dès 2030. Comme prévu, le texte dévoilé hier prévoit une durée de cotisation de 43 ans pour une retraite à taux plein, dès 2027. Cette réforme, qui vise à garantir « l’équilibre » du système en 2030 selon la première ministre, s’accompagne d’une hausse de la pension minimum à 1 200 euros par mois pour "près de 2 millions de petites retraites". Inacceptable pour la CFDT qui appelle à faire grève et à manifester le 19 janvier explique Hervé Aussel, responsable de l’union départemental de la CFDT en Haute-Garonne.

France Bleu : On repousse donc de deux ans l'âge légal de départ à 64 ans. C'est ça la ligne rouge qui n'était à pas franchir pour la CFDT ?

Hervé Aussel : la CFDT, ça a toujours été la ligne rouge à ne pas franchir. Je vous rappelle que le projet de loi précédent, qui nous avait fait partir dans les rues, c'était cette ligne rouge en 2019, juste avant le Covid.

Il est clair que 64 ans, c'était la ligne rouge. Les arguments présentés par madame la Première ministre, c'est des arguments qu'on connaît depuis un moment, c'était dans les tuyaux. Rien n’a évolué.

Son argument, c’est de dire on va vers un déficit du système de retraite par répartition. Ce serait peut-être 20 milliards de déficit en 2030 si on ne réforme pas et ça pourrait entraîner une baisse de pouvoir d'achat des retraités.

On conteste ces données. Dans la mesure où ce projet de loi, il n'y avait pas urgence à la mettre en place. Et ça, toutes les organisations professionnelles, et nous notamment, on a insisté. Par contre, effectivement, il y avait des choses peut être à revoir, mais sûrement pas l’âge de report.

Lesquelles ?

Par exemple l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Parce qu'aujourd'hui on sait très bien que les salaires des femmes est inférieur majoritairement aux salaires des hommes.

Donc la pension de retraite est plus faible aussi ?

C'est toujours, le chien qui se mord la queue. Votre pension de retraite, elle est calculée par rapport à ce que vous allez gagner tout au cours de votre vie. Aujourd'hui, si on ne régule pas les salaires, tout simplement, vous allez vous retrouver dans une situation pour certaines de précarité.

Alors pour les femmes, il y a quand même une nouveauté. Les femmes qui ont des enfants. Le congé parental sera pris en compte. Donc ça, c'est un point positif de la réforme ?

Alors ça, c'est peut être un point positif, mais on sait très bien que les carrières chez les femmes, et notamment dans certaines branches professionnelles, puisque nous, on a des retours de terrain, sont compliquées. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que ici, la CFDT, on est engagée dans ce conflit-là, c’est parce que aussi nos adhérents, puisqu'on est un syndicat d'adhérents avant tout, nous ont fait remonter les choses. Nous avons des branches professionnelles, vous savez la fameuse première ligne, les gens qui travaillent dans la santé et l’aide à la personne, les supermarchés. Les aides-soignants, les aides ménagères, les femmes de ménage dans les sociétés, toutes ces personnes-là qui ont des revenus déjà très bas, ont souvent des contrats de travail fractionnés et donc ils vont devoir cotiser 43 ans ou 172 trimestres.

Donc ça repousse forcément l'âge de départ ?

Ca peut repousser l'âge de départ. Mais attention, il faut. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils nous ont parlé de pénibilité et aussi des efforts qu'ils vont faire sur la pénibilité. J'entends ça aujourd'hui nous en parler, par exemple, de la médecine de prévention. Vous savez quelle est la situation de la médecine de prévention aujourd'hui ?

Et pour la pénibilité, il y aussi un congé de reconversion professionnelle ?

Mais il faut être réaliste quand même. Aujourd'hui, la reconversion professionnelle, c'est très compliqué. Moi, je suis dans une entreprise, c'est La Poste, une grosse entreprise. On a une grosse difficulté de recrutement des médecins de prévention parce que les médecins sont comme tout le monde, ils vont partir à la retraite et on ne recrute pas

Vous serez tous unis contre ce projet de réforme. Les huit syndicats vous appelaient à manifester. C'est ça le 19 janvier. Vous espérez que d'être suivi, qu'il y ait du monde dans la rue ?

Il faut qu'il y ait du monde dans les rues, dans les rues, puisque ce sont des actions départementales. Et vous savez que moi, je suis représentant de l'union départementale. Mais ce sont les syndicats qui mettront en action en déposant des préavis et après nous ferons des manifestations. Eh oui, nous voulons qu'il y ait du monde. Après, je connais la difficulté aujourd'hui pour les personnes de se mettre en grève.