"Pour la CFDT, il est quand même important que le 1er mai soit une fête" : Alain Mischler, CFDT Franche-Comté

Les traditionnels défilés syndicaux du premier mai ont lieu aujourd'hui dans toute la France, en ordre dispersé. Contrairement à 2002, où à quelques jour du duel Chirac-Le Pen,au second tour de l'élection présidentielle, les syndicats avaient fait bloc contre le Front national.

Exit 2002. Les syndicats célèbrent ce lundi le premier mai, en ordre dispersé. Les uns veulent appeler à "faire barrage" à Marine Le Pen, d'autres à voter pour Emmanuel Macron et certains à "battre les deux candidats". A moins d'une semaine du second tour de la présidentielle, la traditionnelle journée internationale des travailleurs aurait pu souder, comme il y a quinze ans, l'ensemble des organisations salariales contre le Front national. Mais c'était avant.

Echec, faute d'entente sur les mots d'ordre

"Ce n'est pas la première fois qu'on ne manifeste pas le premier mai sur Besançon, rappelle Alain Mischler, le secrétaire général de la CFDT en Franche-Comté, invité de France Bleu Besançon ce lundi. Ca fait quelques années qu'on organise des fêtes du premier mai, ajoute le syndicaliste, sur le thème du vivre ensemble". Certes au départ la CFDT avait pensé faire une manifestation unitaire le premier mai, dans l'entre deux tours, comme en 2002, avec un seul mot d'ordre : battre le Front national. Mais "d'autres organisations syndicales ont préféré aller aussi sur des revendications habituelles, par exemple contre la Loi travail comme l'an dernier à Besançon. Et la CFDT ne peut pas suivre un tel mot d'ordre", indique Alain Mischler.

Syndicats désunis?

"Sur le fond je ne crois pas, puisque toutes les organisations syndicales appellent à faire battre le Front national sans citer le nom d'Emmanuel Macron (ndlr, candidat d'En Marche). A la CFDT on a l'habitude de prendre ses responsabilités... Aujourd'hui il y a le feu à la République, l'essentiel c'est de battre le Front national, martèle Alain Mischler. Donc voter Macron et ne pas s'abstenir, car toute abstention fait monter les voix de l'adversaire. D'autres discours disent appelez à voter pour l'adversaire de Marine Le Pen. C'est aussi un langage qui est utilisé à la CFDT. Donc on peut tourner autour du pot, l'essentiel c'est d'affaiblir le score du Front national au deuxième tour et d'aller voter", conclut le secrétaire général de la CFDT en Franche-Comté.

