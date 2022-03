Pour la Corse, le Pr Juvin prescrit 5 ans de Pécresse

Rencontre avec la presse, photos, participation aux Assises territoriales de la santé, réunion dans l'extrême-sud de l'île...la fin de semaine a été chargée. Pour autant, Philippe Juvin, l'un des cadres et des porteurs de la campagne de Valérie Pécresse a l'air en pleine forme.

Battre campagne en Corse pour la candidate n'est pourtant pas de tout repos. Seulement douze parrainages ont pu être récoltés en faveur de la candidate "Les Républicains", sur une terre historiquement de droite et qui portait jadis aux nues Nicolas Sarkozy. De plus, les personnages politiques de premier plan qui soutiennent la candidate sont peu nombreux. Mais François-Xavier Ceccoli, président de la Fédération LR de Haute-Corse, ou encore Jean-Jacques Ferrara, député (LR) de la première circonscription de Corse-Du-Sud ont signé la feuille du nom de la présidente de la région Île-de-France.

"Parmi les mousquetaires qui entourent Valérie Pécresse, les perdants de la primaire on va dire, il y a Xavier Bertrand _qui connaît bien la Corse, il y a moi-même, qui suis d'Ucciani..._Donc nous, autour de V. Pécresse, connaissons la Corse", rétorque d'ailleurs le Pr Philippe Juvin, lorsqu'on le questionne sur ce sujet. "Je pense même que de tous les candidats c'est celle qui est la plus entourée de gens qui ont une connaissance réelle des questions relatives à notre île. Je pense qu'elle est, sur la Corse, bien mieux éclairée que bien d'autres candidats" appuie-t-il.

Philippe Juvin, cadre de campagne de Valérie Pécresse, à Ajaccio. Copier

La création d'un CHU, ambition nationaliste reprise dans le programme Pécresse

De plus, en charge du programme santé de Valérie Pécresse, le professeur de médecine et chef des urgences de l'hôpital Pompidou de Paris transporte dans sa gibecière un argument qui pèse pour la Corse et le rural : la création promise d'un centre hospitalier universitaire.

_"C'est indispensable que la Corse ait son CHU. C'est grâce au centre hospitalier universitaire qu'on installera quand elle sera élue que l'on formera les médecins qui resteront en Corse", assure Ph. Juvin. "_Le problème aujourd'hui c'est que les étudiants en médecine corses qui partent sur le continent ne reviennent pas. Et évidemment la démographie le justifie. Ils ont été happés par Marseille, Nice, Montpellier, Paris, qui sont les quatre facs où ils vont, et moi je veux simplement qu'ils puissent librement -il n'y aura rien d'obligatoire- faire leurs études sur place, et ils auront pour certains envie de revenir.

RCFM - Cela suffira à inciter les médecins à s'installer dans le rural ?

Ph. Juvin - Cela ne suffira pas, mais c'est la condition indispensable. Pourquoi voulez-vous que les étudiants en médecine viennent s'y installer quand aucun stage n'est fait en milieu rural ?" [...]

Le CHU, un projet que porte depuis quelques années maintenant les nationalistes corses, dont Corsica Libara -parti indépendantiste de l'ancien président de l'Assemblée de Corse Jean-Guy Talamoni- à travers la voix, à l'époque, du Docteur François Benedetti, ex élu territorial.