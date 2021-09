Pour la députée LREM Catherine Osson, "la sécurité, c'est une mesure de gauche"

Pour Catherine Osson, députée LREM de la 8ème circonscription du Nord, le thème de la sécurité ne doit pas être réservé à la droite. "Même si j'ai un peu souffert des postures de la gauche et de cette inhibition par rapport au thème de la sécurité, je le répète, la sécurité, c'est un vrai enjeu pour les personnes les plus fragiles et c'est une mesure de gauche. _Si on veut protéger les plus fragiles, alors, il faut s'emparer du thème de la sécurité sans tabous_."

La députée nordiste réagit ainsi à la venue d'Emmanuel Macron ce mardi à l'école de police de Roubaix. Le chef de l'Etat vient clôturer le Beauvau de la sécurité, cette concertation destinée à améliorer les conditions d'exercice du métier de policier. Catherine Osson reconnait qu'il y a un problème de sécurité à Roubaix mais qu'on ne peut pas le comparer à la situation de Marseille où Emmanuel Macron s'est rendu récemment. "C'est un thème dont je me suis emparé dès le début du mandat, sur la loi anti-rodéos, la lutte contre le protoxyde d'azote, la lutte contre les stupéfiants" poursuit l'élue qui insiste sur le fait que la sécurité est importante d'abord pour les personnes les plus fragiles car ce sont celles "qui n'ont pas les moyens de protéger leur voiture qui souffrent le plus. Roubaix, pour ça, est un vrai symbole."

37 policiers sont arrivés il y a une semaine à Roubaix mais c'est insuffisant estime Catherine Osson et qui a fait ses calculs : "en 2012, on était arrivé à 430 policiers alors qu'en 2007, ils étaient plus de 700, donc il faut rattraper ce retard."

Emmanuel Macron doit annoncer un "contrôle indépendant de l'action des forces de l'ordre" en réponse aux critiques qui visent l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. "C'est nécessaire, estime Catherine Osson, pour que les citoyens reprennent confiance en leur police mais il faut savoir que la police, c'est la fonction publique la plus contrôlée du pays."

Retrouvez ici l'entretien de Catherine Osson à France Bleu Nord