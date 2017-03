Pour la FNSEA l'agriculture française ne peut pas se dissocier de l'Europe

7 des 11 candidats à la présidentielle présentent ce jeudi à Brest leur projet pour l'agriculture à l'occasion du congrès de la FNSEA. Le syndicat attend des candidats qu'ils se battent pour que l'agriculture française reste intégrée à l'Europe.

Macron , Mélenchon, Le Pen, Fillon, Asselineau, Cheminade et Lassalle sont à Brest ce jeudi pour dévoiler leur projet en matière d'agriculture . Frédéric Perrot , le président de la FNSEA de Bourgogne Franche Comté attend d'eux dans un premier temps qu'ils reconnaissent l'agriculture comme un pilier de l'économie, Frédéric Perrot regrette aujourd'hui que cela n'apparaisse pas assez dans les programmes. Sur le fond, le représentant de la FNSEA en Franche Comté réclame surtout un véritable engagement pour que l'agriculture française reste intégrée à l'Europe et à la politique agricole commune. "On ne doit pas tout accepter, dit Frédéric Perrot, mais on ne peut pas se dissocier de l'Europe". Pour répondre aux candidats qui voudraient sortir de l'Europe comme Marine le Pen pour le Front national , le président de la FNSEA de Bourgogne Franche Comté dénonce " des propos simplistes", "si cela devait arriver rajoute Frédéric Perrot le monde agricole en pâtirait énormément".

La FNSEA en Franche Comté a 4 demandes précises pour permettre aux filières notamment à l'élevage de se développer

arrêter le lynchage médiatique des agriculteurs

promouvoir le modèle agricole français

arrêter l'empilement de normes contraignantes

s'appuyer sur les AOP existantes

Extrait de l'ITW de Frédéric Perrot, président de la FNSEA en Bourgogne Franche Comté :