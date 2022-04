Pour La France insoumise en Mayenne, la consultation est "un avant-goût des législatives"

D'après la consultation menée par la France insoumise pour le second tour de la présidentielle, 37,65% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon voteront blanc ou nul. 28,9% indiquent vouloir s'abstenir et un tiers ira voter pour Emmanuel Macron sur les 215 000 personnes inscrites sur le site de l'Union populaire.

"Pas du tout le même programme"

Marion Detais, cheffe de file du parti en Mayenne, précise que cette consultation n'a pas à être interprétée comme une consigne de vote. Selon elle, il s'agit d'indiquer les appréciations de chacun et la forte abstention n'est pas une surprise. "Le candidat président, Emmanuel Macron, n'a pas du tout le même programme que nous et d'ailleurs, il manque une grosse partie sur l'écologie et le social qui ne nous correspondent pas du tout. En plus de cela, on a quand même cinq ans de recul pour voir que ça n'ira pas dans le sens de l'avenir en commun."

"Peser encore plus fort"

La cheffe de file des Insoumis mayennais insiste cependant sur la menace que représente Marine Le Pen. "Je peux aussi comprendre que certains veulent voter pour Emmanuel Macron au second tour, face à l'extrême-droite." Prochaine étape pour le parti de Jean-Luc Mélenchon : les élections législatives des 12 et 19 juin.

"C'est vraiment le troisième tour de la présidentielle, ajoute Marion Detais. On aura des candidats qui se présenteront sur tout le territoire français. Le but des insoumis, c'est d'aller chercher un maximum de députés à l'Assemblée nationale pour pouvoir peser encore plus fort que ce qu'on a fait pendant ces cinq dernières années."