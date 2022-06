Législatives : pour la première fois avec Iñaki Echaniz, la 4e des Pyrénées-Atlantiques a un député de gauche

Iñaki Echaniz a réussi à faire tomber la 4e circonscription dans le giron de la gauche, un exploit inédit jusqu'alors. Le nouveau député est l'un des plus jeunes de l'Assemblée nationale et appartient au Parti socialiste.

Taillée sur mesure pour le RPR Michel Inchauspé disait-on, fief du turbulent Jean Lassalle, venu de la droite avant de devenir un électron libre, la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques a finalement basculé à gauche ce dimanche soir. Iñaki Echaniz a donc réussi à combler le millier de voix de retard qu'il accusait au premier tour, aidé probablement par un report de bulletins abertzale, lui qui avait accumulé un retard conséquent au Pays Basque au premier tour. Il a été élu sur le fil avec 50,11% des voix , sa concurrente Annick Trounday a elle récolté 49,89% des voix. Iñaki Echaniz veut être "un député de combat" pour la mandature qui commence.

Un jeune député

À 28 ans, Iñaki Echaniz sera l'un des plus jeunes députés de l'Assemblée. Son prénom et son nom lui viennent de ses grands-parents, originaires d'Azpeitia et Beasain en Gipuzkoa, venus s'installer à Oloron en 1968. Le futur député s'engage en politique très jeune, d'abord pour lutter contre le gouvernement Sarkozy en 2010 : "Dès le début de mon engagement, j'ai œuvré pour une union de la gauche autour d’un projet commun, capable de répondre aux aspirations de nos concitoyens".

Embauché comme CPE, conseiller principal d'éducation, il a dû quitter Oloron pour la Seine-Saint-Denis où il a été affecté, avant d'obtenir sa mutation cette année dans le département. Dans l'Éducation nationale, il est licencié au SNES-FSU, où il a lutté pour la défense du service public affirme-t-il.

Tout nouveau en politique

Même s'il se dit passionné de politique et d'actualité nationale et internationale, Iñaki Echaniz est un tout nouvel élu : il n'est entré qu'en 2020 au conseil municipal d'Oloron, comme simple conseiller dans la majorité PS de Bernard Uthurry. Passionné de montagne, il a passé ses brevets pour être moniteur de ski, mais le Parlement devrait l'éloigner de ce hobby. Il souhaite maintenant siéger à la commission des affaires culturelles, à l'éducation et aux affaires sociales.