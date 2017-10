Pour la première fois, le Premier ministre va répondre aux questions en direct sur Facebook

Le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé ce mardi qu'il répondra en direct aux questions des internautes sur sa page Facebook. Le rendez-vous est fixé ce même jour, à 19 heures. Aucun Premier ministre ne s'était encore plié à ce genre d’exercice en direct sur les réseaux sociaux.

Et si les médias n'étaient plus nécessaires ? Le Premier ministre, Édouard Philippe, semble à son tour vouloir se passer du filtre traditionnel des médias et annonce ce mardi qu'il répondra aux questions "en direct" sur sa page Facebook. Dans un post publié à 11h30 (voir ci-dessous), il invite les internautes à dialoguer en direct avec lui, ce même mardi, à partir de 19 heures, via sa page Facebook. "Pour la première fois, je vous propose de répondre à vos questions et de vous expliquer les réformes en cours, en direct depuis Facebook", est-il écrit sur le compte du chef du gouvernement. "Rendez-vous ce soir à 19h", indique Edouard Philippe.

En contact direct

Après plusieurs semaines difficiles et une chute de sa popularité, le Premier ministre veut faire de la pédagogie autour des réformes engagées par son gouvernement. Refonte du Code du travail par ordonnances, éducation, suppression du RSI, hausse de la CSG et réforme de l'ISF... Moins de trois heures après sa publication, son post avait déjà été partagé 220 fois et récolté plus de 290 commentaires. Les sujets les plus abordés concernent majoritairement la réforme du code du travail et celle de l'ISF.

En s'adressant directement aux quelques 30 millions de Français potentiellement connectés au réseau social Facebook, Édouard Philippe suit la droite ligne d'Emmanuel Macron. Le président français retransmet en effet tous ses déplacements sur sa page Facebook et prône un rapport aux électeurs "plus direct". Le début de son mandat a en effet été marqué par les tensions récurrentes entre son équipe de communication (ou certains membres de son gouvernement) et les médias traditionnels.

Mais cette évolution du rapport avec les journalistes, et surtout les journalistes politiques, n'est pas une spécialité de La République en Marche, loin de là puisque, déjà, pendant la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon préférait Youtube aux médias. Le candidat de la France Insoumise vient d'ailleurs d'annoncer le lancement de son propre organe de presse, généraliste et gratuit, baptisé "Le Média". Ce sera en janvier 2018.