Pour le député LREM de la Creuse, les appels à la désobéissance c'est l'assurance du retour en confinement

La fermeture des frontières avec les pays extérieurs à l'Union européenne, l'appel à la désobéissance de certains restaurateurs, et le choix de ne pas reconfiner le pays, on fait le point avec le député LREM de la Creuse. Jean-Baptise Moreau est ce lundi matin, l'invité de France Bleu Creuse.

"Si on avait confiné, on aurait hurlé à la catastrophe". Invité ce lundi matin de France Bleu Creuse, Jean-Baptiste Moreau justifie le choix du gouvernement de ne pas avoir reconfiné le pays. Le député LREM de la Creuse salue "la décision la plus raisonnable" qui a été prise. Mais il met en garde "rien ne dit que d'ici une semaine on ne sera pas obligé de confiner".

Le confinent c'est l'arme ultime

Le premier ministre,Jean Castex a annoncé en fin de semaine dernière de nouvelles mesures pour freiner la propagation de la COVID-19. Le confinement, un temps évoqué n'a pas été retenu. "Ce qu'il faut comprendre, explique Jean-Baptiste Moreau, c'est qu'on fait au jour le jour, en fonction des avis des scientifiques, et de l'évolution de la maladie. Le confinement a des conséquences économiques et psychologiques dramatiques. Il faut l'utiliser qu'à bon escient, quand on n'a plus d'autres choix".

Pas de solution miracle

Le député de la Creuse en appelle à la responsabilité de tous pour enrayer la progression de la maladie et peut-être "repousser voire éviter le confinement". Pour autant, Jean-Baptiste Moreau reconnait qu'il n'y a pas de solution miracle. "Le masque tout le monde le porte en Creuse et pourtant le virus continue à circuler". Les frontières avec les pays hors Union européenne sont désormais fermées, une décision importante pour le député. "Le vaccin va nous permettre de faire face au variant britannique et certainement au variant sud africain. Mais le variant brésilien est un véritable danger puisqu'à priori il semble peu sensible au vaccin".

On s'en sortira qu'ensemble

Plusieurs appels à la désobéissance circulent sur les réseaux sociaux pour ce lundi 1er février. Si le député de la Creuse comprend la lassitude, l'exaspération, la frustration, il s'inquiète des conséquences de ces appels. "Si chacun joue sa carte perso, on a l'assurance qu'on ne s'en sortira pas et que ça va durer encore très longtemps".