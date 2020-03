"Les professionnels de santé font vraiment honneur à la mission que nous a confié la nation" (Michaël Galy)

Des mesures complémentaires ont été prises au CHU de Saint-Étienne avec l'activation du plus haut niveau du plan blanc : déprogrammation totale en hospitalisation comme en consultation de l'ensemble de l'activité de chirurgie et de médecine non urgente pour au moins deux semaines, et augmentation des capacités d'hospitalisation en soins critiques notamment. "Parce qu'on sait que c'est sur ce sujet-là que nous sommes attendus, compte tenu des retours d'expérience de l'Italie ou de l'est de la France", commente le directeur général du CHU. Michaël Galy rappelle que l'objectif est de "nous consacrer totalement à la prise en charge des patients souffrant de coronavirus".

Interview de Michaël Galy Copier

"Le virus est en train de circuler de manière active sur le territoire, notre stratégie de déprogrammation a pour objectif de libérer tous les lits qui peuvent l'être, et de redéployer l'ensemble des professionnels soignants dans des unités dédiées covid-19", poursuit le directeur général du CHU de Saint-Étienne. Cette organisation est menée à l'échelle du GHT (Groupement hospitalier de territoires) mais aussi avec les établissements privés qui disposent de soins critiques, notamment l'Hôpital privé de la Loire , la clinique du Parc et la clinique mutualiste à Saint-Étienne.

Appel à la responsabilité de tous

Michaël Galy précise que si le plan blanc a été mis en place "de manière progressive" au CHU stéphanois, c'est parce que "nous nous préparons à travailler dans la durée [...] et pour que les équipes ne soient pas surmobilisées trop rapidement". Le directeur général du CHU salue "l'exemplarité de tous les professionnels de santé", "ils font vraiment honneur à la mission que nous a confié la nation".

Il insiste par ailleurs sur le respect des mesures barrières recommandées par le gouvernement, des mesures "de responsabilité" à ses yeux. "Il est encore possible sur notre territoire de limiter l'ampleur du recours au système de santé dans les jours qui viennent, il est donc absolument indispensable que les mesures de distanciation sociale - le terme n'est pas joli et ça heurte notre esprit collectif - mais chacun doit être à la hauteur de cette exigence sanitaire pour soi-même et pour les plus fragiles", détaille Michaël Galy.