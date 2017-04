Pour le FN sarthois, l'élection de Marine Le Pen "changera la donne en Europe"

Alors que les affaires ne semblent pas écorner son image, Marine Le Pen suscite un véritable "engouement" en Sarthe selon le Front national. Son secrétaire adjoint dans le département, Pascal Nicot, mise sur un sursaut souverainiste en Europe, dans la foulée de la victoire à la présidentielle.

"Il faut toujours se méfier des sondages", y compris quand ils placent presque systématiquement Marine Le Pen en tête des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle. Vice-président du groupe des élus frontistes au Conseil régional des Pays de la Loire, également secrétaire départemental adjoint du Front National 72, Pascal Nicot, qui était notre invité ce jeudi matin, reste tout de même confiant : "Nous avons de bonnes raisons de penser que Marine Le Pen sera au second tour, quand on voit l'engouement que suscite sa campagne sur le terrain, où nous sommes tous les jours en Sarthe et dans les autres départements."

Dans cette campagne marquée par les affaires, le Front National n'est pourtant pas épargné. Soupçons d'emplois fictifs au parlement européen, au conseil régional nord pas de calais, une dizaine de mises en examen (notamment de proche de Marine Le Pen) dans l'enquête sur le financement de la campagne de 2012... Pourtant, l'image de la candidate nationaliste ne semble pas vraiment écornée. "L'affaire qui touche François Fillon concerne des soupçons d'enrichissement personnel", souligne l'élu sarthois. Ce qui n'est pas le cas pour celles du Front National qui touchent au financement du parti et d'emplois au sein de celui-ci. "Au conseil régional des Pays de la Loire, explique Pascal Nicot, nous avons quatre assistants, dont deux sont à plein-temps. Et chacun reconnaîtra qu'ils sont tous les jours au travail à l'hôtel de région."

Au centre du programme du Front National, la sortie de l'Union Européenne pose souvent beaucoup de questions. Pascal Nicot détaille la méthode : "M. Fillon ou M. Macron seraient bien en mal d'aller négocier quoique ce soit. Alors que l'élection de Marine le Pen engendrera un phénomène d'adhésion y compris dans d'autres pays, pour aller négocier à Berlin et Bruxelles afin d'obtenir le rétablissement d'un certain nombre de souverainetés." En d'autres mots : rétablissement des frontières, abandon de l'euro et reprise en main sur la création des lois "qui sont aujourd'hui à 80 % des reproductions en droit français de directives européennes", selon Pascal Nicot. Le fruit de ces négociations sera ensuite soumis aux Français par la voie du référendum.