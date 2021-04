Pour le maire de Dijon, le report des élections serait "un échec démocratique"

Les maires de France avaient jusqu'à midi ce lundi 12 avril pour se prononcer pour ou contre un nouveau report éventuel des élections départementales et régionales prévues les 13 et 20 juin prochain. Pour François Rebsamen, le maire de Dijon, un second report serait un "échec démocratique".

François Rebsamen, maire PS de Dijon, a estimé ce lundi sur franceinfo que si les élections n’avaient "pas lieu en juin, alors même que les conditions de vie le permettent", cela serait "un échec démocratique". Une incertitude règne sur le maintien ou non des élections régionales et départementales les 13 et 20 juin. L’exécutif a lancé une consultation auprès de tous les maires de France pour savoir s'ils estiment possible de tenir les élections dans un contexte de crise sanitaire.

Passer outre les recommandations du conseil scientifique ? Oui, pour le maire de Dijon

"Aucune disposition préalable n'a été mise en œuvre par le gouvernement depuis un an pour prévoir la partie démocratique. Aujourd’hui, on nous transfère les recommandations du Conseil scientifique. Mais que je sache, le gouvernement n'a pas toujours suivi les recommandations du conseil scientifique", fait remarquer François Rebsamen.

"Si on nous dit ‘il faut appliquer à la lettre les recommandations’, je dis cela sera extrêmement difficile, mais on peut transgresser les recommandations du conseil scientifique", a-t-il expliqué.

La présidente de région d’Ile-de-France, Valérie Pécresse, a déclaré ce lundi sur franceinfo que l’objectif du gouvernement "est de priver les Français de leur droit de vote". Le maire de Dijon n’est pas sur la même ligne : "Je ne dis pas que tout est prétexte pour repousser les élections. On peut dire ça, mais moi, je ne fais pas de procès d'intention a priori. Je dis simplement que rien n'a été préparé à l'avance et que c'est la responsabilité du gouvernement », a-t-il affirmé

"Si on ne nous facilite pas la vie on aura beaucoup de mal à organiser dans des bonnes conditions ces élections", a-t-il ajouté.

