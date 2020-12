Pour le maire de Morlaix, Air France "ne peut pas se désengager" des territoires

"Il était temps !" Jean-Paul Vermot bataillait depuis des mois, le maire de Morlaix, a obtenu la réunion qu'il demandait, ou presque. L'élu socialiste demandait à rencontrer le Premier ministre. Jean Castex "est venu en Bretagne et il ne s'est pas arrêté, il a oublié de nous répondre."

Responsabilité d'Air France

Finalement, le maire échangera avec le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. A l'ordre du jour, la fermeture annoncée en 2022 de la base Hop! (filiale d'Air France) à Morlaix : 276 emplois menacés. "Notre position, la mairie, la région et toutes les collectivités bretonnes, c'est qu'avec sept milliards d'euros minimum pour sauver Air France, _cette entreprise ne peut pas se désengager de l'aménagement du territoire_."

"Air France, précédemment BritAir existe ici depuis bientôt 50 ans, 1973. Quand elle touche des milliards d'argent public, Air France a des responsabilités en terme d'emplois notamment dans une ville soutenue par le gouvernement dans le cadre "Action cœur de ville" qui doit tout mettre en œuvre pour redynamiser notre ville. Ça commence par l'emploi."

Plus de cohérence

En colère, le maire de Morlaix s'inquiète aussi pour une autre entreprise, juste à côté : "Quand j'apprends que Barbara Pompili nous pond une législation qui _interdit les chaudières à gaz dans le neuf à partir de l'année prochaine_, j'appelle le gouvernement à plus de cohérence."

Inquiétude pour Sermetra également

"On ne peut pas d'un côté faire une centrale à gaz à Landivisiau à 15 minutes d'ici et mettre à mal une société qui s'appelle la Sermetra qui est leader mondial des échangeurs thermiques sur les chaudières à gaz ici même à Morlaix. C'est ce que je dirai au ministre de l’Économie Bruno Le Maire et c'est ce que j'aimerai dire également dans un échange constructif avec Jean Castex."