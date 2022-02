Pour le maire LR du Bouscat, la campagne de Valérie Pécresse doit se recentrer sur "les piliers du gaullisme"

Le patron du parti Les Républicains, Christian Jacob, participe à une réunion publique ce jeudi soir au Bouscat, en pleine campagne pour la présidentielle. Pour le maire LR du Bouscat, Patrick Bobet, Valérie Pécresse "ne doit plus s'égarer" et se rencentrer sur "les piliers" de sa famille politique.

La campagne de Valérie Pécresse pour la présidentielle peine à décoller : sur le terrain, les cadres des Républicains battent le rappel. Le patron du parti Les Républicains, Christian Jacob, est en Gironde ce soir pour une réunion publique au Bouscat. Un rendez-vous auquel participera bien sûr le maire LR du Bouscat, Patrick Bobet, invité de France Bleu Gironde ce jeudi matin. Il attend désormais de sa candidate des "prises de paroles extrêmement réalistes et transparentes".

Il précise : "depuis quelques semaines, on a l'impression notre candidate court après certaines choses, des discours de concurrents parfois. Je crois qu'il faut réaffirmer ce que nous sommes, tout simplement. Soyons fiers des valeurs que nous portons, de nos convictions. On donne l'impression d'aller chercher les idées à droite, à gauche. Si je dis ça, ce n'est pas par hasard". Pour "ne plus s'éparpiller", Patrick Bobet estime que Valérie Pécresse doit désormais faire campagne sur les "deux piliers du gaullisme" : la grandeur de la France sur la scène internationale et l'être humain au cœur de toute décision, selon l'ancien président de Bordeaux Métropole.