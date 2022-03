Pour le Parti communiste en Gironde, "le seul vote efficace, c'est de voter selon ses convictions"

La campagne menée par le Parti communiste pour la présidentielle est une "campagne utile" estime Sébastien Laborde, secrétaire départemental du PCF en Gironde, invité de France Bleu Gironde, ce mercredi matin. Utile car "nous parlons pouvoir d'achat, salaires, services publics", auprès "d'électeurs et d'électrices de gauche qui retrouvent dans ce que dit Fabien Roussel, un discours qu'on entendait plus depuis un certain temps".

Alors, quand Jean-Luc Mélenchon appelle les électeurs de gauche à voter utile dès le premier tour en choisissant le bulletin à son nom, Stéphane Laborde rétorque : "ça fait trente ans que le candidat de gauche, qui est en tête des intentions de vote, exprime le besoin d'un vote utile pour le qualifier au deuxième tour. Ça fait 30 ans que des millions de gens, notamment de gauche, renoncent à leurs aspirations, se résignent à ne pas voter pour le candidat dont ils sont le plus proche. Ça produit du renoncement et le seul vote utile qui soit intéressant, le seul vote efficace, c'est de voter en fonction de ses convictions et des politiques qu'on veut voir mettre en œuvre au cours des cinq années qui viennent".