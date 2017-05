Pour le politologue Jean Petaux, le gouvernement est "structuré comme une table, avec une certaine stabilité"

Politologue, enseignant à Sciences-Po Bordeaux, Jean Petaux résume le gouvernement à son Premier ministre et ses trois ministres d'État : une pluralité politique qui assure une certaine "stabilité".

On s'attendait à un gouvernement ouvert à droite, finalement ce n'est pas vraiment le cas...

Non, c'est un gouvernement qui se résume aux trois noms des ministres d'État - qui sont en haut de la liste protocolaire - et dans la personnalité du Premier ministre bien sûr. Quand on regarde ces quatre noms on a : Édouard Philippe, issu des Républicains ; Gérard Collomb, socialiste et premier ministre d'État à l'Intérieur ; Nicolas Hulot qui vient de la société civile et qui a le ministère de la Transition Écologique et Solidaire et enfin François Bayrou troisième ministre d'État à la Justice. Là vous avez en quelques sortes les quatre groupes qui composent ce gouvernement. Il est structuré, un peu comme une table, avec quatre pieds qui assurent une forme de stabilité.

Toutes les sensibilités, tous les partis peuvent être satisfaits ?

Chacun a été plutôt bien servi. Les Républicains sont relativement peu nombreux mais ils sont à des postes clés avec Bruno Le Maire et Gérald Darmanin à l'Économie. J'en reviens donc à cette idée des quatre pieds qui permettent d'avoir une certaine stabilité. Autre élément, très symbolique : l'appellation de ministre des Armées qui prend la place de ministre de la Défense. Cela remonte aux années 60 et cela tend à montrer tout le soin que le Président apporte aux armées car c'est une appellation qui est très appréciée des militaires.

"Nicolas Hulot, une prise de guerre signifiante !"

Quelles importance donner à la nomination de Nicolas Hulot ? L'écologie n'était pas vraiment un thème fort de la campagne d'Emmanuel Macron...

..et en plus, la nomination d'Édouard Philippe avec son court passage chez Areva ont provoqué quelques commentaires négatifs sur les ambitions écologiques. Là, Nicolas Hulot c'est une prise de guerre assez signifiante ! Parce qu'il a été la cheville ouvrière de la Cop 21, il est en charge du "service après-vente" pourrait-on dire et puis il est extrêmement populaire. La question c'est : combien de temps cela va durer ? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas inféodé et s'il se rend compte qu'il sert d'alibi, il peut claquer la porte du gouvernement.