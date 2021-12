Pour le chercheur Tristan Haute, Eric Zemmour pourrait avoir du mal à séduire dans les Hauts de France

A quatre mois de l'élection présidentielle, la campagne connaît cette semaine un sérieux coup d'accélérateur. Le polémiste d'extrême-droite, Eric Zemmour est officiellement candidat depuis mardi et la publication d'une vidéo sur YouTube. Pendant ce temps-là les militants Les Républicains votent pour désigner leur champion et La République en Marche consolide sa coalition. Autant d'évènements qu'analyse Tristan Haute. Enseignant chercheur à l'université de Lille, il est spécialiste des comportements électoraux dans les Hauts de France.

France Bleu Picardie : Eric Zemmour peut-il séduire les électeurs des Hauts de France, une région tenue par la droite et ou le Rassemblement National est fort ?

Tristan Haute : Éric Zemmour, pour l'instant, même s'il obtient de bons résultats dans les enquêtes d'intentions de vote, il séduit un électorat de droite particulier, plutôt les classes supérieures, un peu moins les classes populaires. Notamment si on compare avec Marine Le Pen. Et on peut donc penser que, dans les Hauts de France, notamment quand on sort des centres urbains, le résultat d'Eric Zemmour pourrait ne pas être si important que ça, et ne pas handicaper tant que ça, Marine Le Pen et d'un autre côté, Les Républicains dans la région. Même si, évidemment, ça va diviser les suffrages en faveur des candidats de la droite et de l'extrême droite.

Cela veut dire que les électeurs du RN pourraient rester fidèles au parti de Marine Le Pen ?

Il y a un phénomène de relative fidélité au Rassemblement National, avec un bémol qui est celui de la démobilisation de cet électorat. On l'a vu aux Régionales. Même si Sébastien Chenu était arrivé en deuxième position, il avait obtenu un résultat en deçà clairement des attendus du parti, du fait d'une très faible mobilisation de son électorat, ce qui était inhabituel pour un scrutin intermédiaire. Est ce que cet électorat va revenir à la présidentielle et voter pour Marine Le Pen ? C'est ce qu'indiquent les enquêtes d'intentions de vote, mais elles n'avaient pas vu venir la démobilisation de l'électorat RN en juin dernier. Pour l'instant, c'est cette question de la mobilisation électorale qui est peut être un peu plus importante. Il y a plus d'enjeux derrière que la question du Le Pen ou Zemmour.

Tristan Haute, chercheur en sciences politiques Copier

Le mouvement d'Eric Zemmour peut-il se structurer dans la région ? Est-ce que le polémiste peut-y avoir des relais ? Des transfuges d'autres partis ? Des soutiens ?

C'est une question complexe car il part de peu de chose pour l'instant. Il a peu de ralliement politique. C'est compliqué de faire émerger régionalement une candidature sans élus, sans militants. Pour l'instant, on ne voit pas trop de mouvement du côté du Rassemblement National, et on voit assez peu de mouvements aussi du côté des Républicains, qui sont en plein congrès. Je pense que l'issue du congrès Les Républicains va peut être avoir une influence. Où les les enquêtes d'intentions de vote, si elles sont très défavorables au Rassemblement National. Mais comme je le disais pour l'instant, on est plutôt dans une période de léger reflux du d'Eric Zemmour avec Marine Le Pen, qui reprend en quelque sorte des points dans les sondages.

A droite, le vote vient de débuter pour la désignation du candidat Les Républicains. Selon vous est-ce que Xavier Bertrand peut être confiant sur le vote des militants sur ses terres ?

Il y a deux éléments. D'abord, il y a des militants qui étaient restés aux Républicains, contrairement à Xavier Bertrand, et qui pourraient en quelque sorte lui reprocher son manque de fidélité. On le disait "Macron compatible", mais il se présente depuis quelques mois, et notamment à la primaire, avec un discours beaucoup plus à droite, donc les militants qui pourraient lui reprocher ses errements. Après, on a vu le nombre d'adhérents augmenter de manière vertigineuse, notamment depuis la déclaration de Xavier Bertrand dès le départ. C'est le cas par exemple dans son département, dans l'Aisne. Le nombre d'adhérents a été multiplié par 2,5, un peu plus qu'au niveau national où on atteint à peine une multiplication par deux, ce qui est déjà très important. Et donc, on peut supposer que dans ce département, et peut être même dans une partie des Hauts de France, ce sont plutôt des sympathisants de Xavier Bertrand qui ont pris leur carte pour pouvoir voter à ce congrès. Mais bien évidemment, ça concerne aussi les autres candidats dans leur terre d'élection.