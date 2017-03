Proche de Martine Aubry François Lamy dénonce la "tactique personnelle" de Manuel Valls

A l'occasion de la venue de Benoit Hamon dans le Nord ce mercredi, François Lamy, membre de l'équipe de campagne du candidat PS à la présidentielle, était l'invité de France Bleu Nord ce mercredi matin.

A quelques heures de la visite de Benoit Hamon à Douai et à Lille ce mercredi, François Lamy était l'invité de France Bleu Nord. Le député socialiste de l'Essonne, candidat aux législatives dans la première circonscription du Nord, fait partie de l'équipe de campagne du candidat PS à la présidentielle.

Cette fois, le meeting de Benoit Hamon à Lille, au palais des sports Saint Sauveur, se fera en présence de la maire Martine Aubry. "A partir de ce soir, elle rentre en campagne", souligne François Lamy, proche de la maire de Lille, qui rappelle qu'elle a subi une opération "lourde du dos, suivie d'une longue convalescence".

Il nous a bassinés avec le respect des règles

Alors que l'ex-premier ministre, Manuel Valls, annonce qu'il va voter pour Emmanuel Macron, François Lamy relativise : "ce ne sont que quelques individus, on en a vu d'autres". Mais ce ralliement l'agace : "quand on voit celui qui nous a bassinés avec le respect des règles, s'en affranchir pour des raisons de tactique personnelle, c'est triste".

A Wattrelos, le maire socialiste fait campagne pour Macron

Avant le ralliement de Manuel Valls, on a noté celui d'un des poids lourds du parti socialiste dans la métropole lilloise : le maire de Wattrelos, Dominique Baert, qui fait désormais campagne pour Emmanuel Macron.

Dominique Baert a invité Emmanuel Macron dans sa commune dès septembre 2016 © Maxppp - PHOTOPQR/VOIX DU NORD

Sur France Bleu Nord ce mercredi matin, Dominique Baert n'a pas non plus mâché ses mots : "je suis socialiste depuis 42 ans, je n'ai pas de leçon à recevoir, surtout pas de Benoit Hamon. Et j'ai envie de lui dire : Benoit, es-tu capable de te regarder dans la glace, avec la somme des trahisons, des amendements votés contre le gouvernement ?"

A trois semaines et demi du premier tour, les électeurs sont déboussolés. Dans les rues de Wattrelos, Patrick, électeur socialiste, se dit "perdu". "Quand on voit des ministres s'engager pour un autre candidat que le nôtres, comment voulez-vous que le citoyen de base comprenne ce qui se passe ?".