Pour les jeunes socialistes du Nord, la campagne s'annonce musclée

Ils sont souriants et ils parlent avec conviction. Anzil Tajammal et Charles Agah sont deux militants au sein de la fédération du Nord du Parti socialiste (PS). La première a 22 ans, elle est étudiante et engagée depuis 2019. Elle est aussi la numéro 2 des Jeunes socialistes du Nord. Le second a 21 ans, aussi étudiant et élu d'opposition à la mairie de Vieux-Condé.

Pour Anzil, la campagne de 2022 sera sa première présidentielle sous les couleurs du parti socialiste et elle oscille entre excitation et appréhension : "Il y a beaucoup d'adrénaline, c'est un moment très intéressant. Mais honnêtement, j'ai aussi un peu peur. On a vu ces dernières semaines que ça pouvait être violent, des violences contre les maires, contre les permanences parlementaires. Mais ça fait aussi partie du jeu, on va serrer les dents et ça va le faire."

Une campagne qui s'annonce "violente"

Le parti désigne son candidat ou sa candidate, jeudi 14 octobre 2021. Les militants ont le choix entre la maire de Paris, Anne Hidalgo, et le maire du Mans, Stéphane Le Foll. Après l'investiture, la campagne sera bel et bien lancée. Le PS compte sur ces jeunes militants pour aller parler aux jeunes. Mais les deux nordistes savent que ce n'est pas gagné.

"Je vous avoue que le contact avec les jeunes n'est pas si facile que ça, même quand ce sont nos amis ou nos voisins, remarque Charles. L'engagement politique n'intéresse plus en général." Anzil ajoute que, après les élections régionales et départementales en juin dernier qui ont vu une abstention massive des jeunes - 84 % des 18-24 ans n'ont pas voté pour ce scrutin -, "beaucoup nous ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils votaient alors qu'on est tous touché par les politiques qui sont mises en place".

"Le PS n'est pas mort"

Ils espèrent que la crise sanitaire les aidera à avancer leurs piliers que sont l'écologie et les inégalités sociales. Et c'est pour eux essentiel d'avoir un candidat étiqueté "PS". Charles explique que "le PS est la meilleure force pour rassembler car on a beaucoup d'élus locaux sur le terrain". Pour Anzil, "on a sans doute envie de montrer que le PS n'est pas mort alors qu'on dit depuis 2017 qu'il l'est".

Comme la plupart des socialistes, ils soutiennent Anne Hidalgo et souhaitent qu'elle aille le plus loin possible. En plus, ce qui galvanise ces jeunes nordistes, c'est de savoir que la campagne sera lancée chez eux, à Lille, avec un grand meeting le 23 octobre.