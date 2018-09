Grande-Synthe, France

Ils ont été jusqu’à 800, en plein cœur de l’été. A Grande-Synthe, dans le Dunkerquois, 550 migrants ont été évacués et mis à l'abri, jeudi dernier. Ils étaient regroupés sur un terrain près de l’autoroute A16 et de la gare. Mais ils reviennent déjà, et d'autres arrivent, si bien que leur nombre ne baisse pas. Il s’agit de Kurdes, qui, pour beaucoup, viennent d’Allemagne où leur demande d’asile a été rejetée, ou bien directement depuis l’Italie.

Grande-Synthe/Calais : deux poids, deux mesures

A Grande-Synthe, contrairement à Calais, l’Etat n'apporte aucune aide humanitaire vitale -eau, toilettes et nourriture- à ces réfugiés. Tout leur accompagnement est assuré par la ville et les bénévoles des associations. C'est inéquitable et illégal, dénonce Damien Carême. Le maire écologiste de Grande-Synthe demande la création, avant l’hiver, de plusieurs petits lieux de répit sur tout le littoral. Sinon, il agira :

Je suis prêt à tout, parce que j'ai des obligations et que je veux préserver la population de la ville et ces populations de passage.

L'élu poursuit : "je pendrai mes responsabilités. S'il faut rouvrir La Linière, c'est ce que j'ai dit au Premier ministre, je le ferai. C'était une solution, certes ce n'est pas celle que je préconise, faire un camp n'est pas une solution, mais on a du répondre à une urgence humanitaire. Depuis le temps que le problème se pose, je considère que ce n'est plus une urgence, cela devrait être une politique de fond mise en oeuvre par l'Etat."

L’autre solution serait de multiplier les mises à l’abri organisées de migrants, pas seulement quelques grosses opérations, sous pression policière, comme jeudi dernier. Il faudrait des départs tous les jours, pour Damien Carême.