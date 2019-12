Pour les municipales à Laval, Didier Pillon s'associe à La République en Marche

Pour les prochaines municipales à Laval, Didier Pillon, tête de liste de la droite et du centre annonce ce mardi 17 décembre s'allier avec La République en Marche. Vincent d'Agostino investi par LREM rejoint donc Laval Passionnément.

L'actuel adjoint à la culture Didier Pillon qui reprend cette liste après que François Zocchetto renonce à briguer un second mandat suite à une affaire de violences sexiste et sexuelle assure que c'est aussi sa propre volonté :

François Zocchetto ne s'en était jamais caché auprès de nous, il travaillait avec La République en Marche. Il y avait déjà eu des discussions, je ne suis pas arrivé sur un terrain vierge, au contraire, sur un terrain qui était relativement balisé. Je me sens dans la continuité de François Zocchetto mais maintenant c'est moi et la liste qui portons le programme donc il a fallu que l'on se remette d'accord Vincent d'Agostino et moi.

Pour le chef de file LREM, Didier Pillon est une tête de liste qui rassemble. Il a donc décidé de reprendre les négociations avec lui.

Au départ, on s'est mis d'accord sur un socle de valeurs qui est partagé par l'intégralité de la majorité municipale actuelle comme l'humanisme et la tolérance. Ensuite, avec Didier Pillon, on s'est mis d'accord sur des axes de campagne que LREM veut voir représenter dans son futur programme. Il y aura donc le développement durable et l'importance d'une ville connectée.