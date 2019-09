Pour les municipales à Lille, la France insoumise veut "envoyer des habitants des quartiers à la mairie"

La France insoumise entre à son tour dans la campagne pour les élections municipales, à Lille. Le parti de Jean-Luc Mélenchon veut renouveler la manière de faire, puisqu'il ne désigne pas de tête de liste, mais deux chefs de file, Julien Poix et Elodie Cloez. Leur rôle : animer la campagne.

Lille, France

Les élections municipales, c'est dans moins de six mois. A Lille, la France Insoumise a décidé de lancer sa campagne depuis le salon de Liliane, habitante de la Tour Clémenceau. Et ce n'est pas un hasard. L'objectif, c'est de "partir du salon de Liliane pour arriver au beffroi". Comprenez mobiliser les habitants et les impliquer dans la campagne, voire dans la bataille des municipales.

C'est donc un collectif, "Décidez pour Lille", qui vient d'être créé, animé par un binôme paritaire : Elodie Cloez, étudiante en sciences politiques de 22 ans, et Julien Poix, professeur d'histoire-géographie de 34 ans. Dans les mois qui viennent, ils seront sur le terrain, pour organiser des réunions, rencontrer les habitants des quartiers. Ils sont "chefs de file" et surtout pas "têtes de liste".

Julien Poix et Elodie Cloez, chefs de file de la France Insoumise pour les municipales à Lille © Radio France - Cécile Bidault

Au bout de ce processus, la liste pour les municipales sera élaborée, et elle ne sera pas forcément menée par l'une de ces deux personnalités. La France insoumise n'exclue pas de faire émerger un nouveau nom pour partir à la conquête du beffroi lillois.

"Faire de la mairie la maison du peuple"

"L'objectif, c'est d'envoyer à la mairie des habitants des quartiers", explique Julien Poix, "de faire de cette mairie, qui est devenue le château fort, le repère d'un groupe de notables qui se tient par la barbichette depuis des années, la maison du peuple".

ECOUTEZ : Julien Poix, chef de file de la France Insoumise pour les municipales à Lille Copier

"Tout le monde est prêt à voter pour son voisin"

Avec cette nouvelle méthode, les Insoumis espèrent remobiliser les électeurs : "tout le monde est prêt à voter pour son voisin, pour une personne à qui il fait confiance", assure Elodie Cloez, "et c'est ça qu'on veut retrouver, ce lien de confiance, en mettant les acteurs des quartiers en avant".