Pour Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, "les millions d'euros des amendes doivent servir aux soignants ! "

Et si l’argent des contraventions pour défaut d’attestation de sortie servait à améliorer le quotidien des soignants.

Le sénateur UDI de Haute Savoie Loïc Hervé interpelle Gérald Darmanin le ministre du budget, Bruno Lemaire le ministre de l’économie, et le président de la République. Il demande que la totalité des sommes perçues aille immédiatement dans un fond spécial d’urgence, au bénéfice du personnel soignant.



Que les millions d'euros des amendes servent aux soignants ! Copier

Une commission pour surveiller la politique du gouvernement contre le Covid 19

Loïc Hervé fait aussi partie de la commission des lois du Sénat qui contrôle les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le COVID 19.

Il suit deux dossiers : les pompiers et le tracking informatique - la géolocalisation par les smartphones des individus après le confinement. Sur ce thème, l'élu qui est aussi membre de la CNIL (commission nationale de l'informatique et des libertés) se dit "extrêmement attentif au respect de la liberté individuelle et des données personnelles".

Le sénateur de Haute-Savoie explique que "la France n'est pas la Corée et on ne peut pas appliquer à l'identique une politique de surveillance acceptée par la société coréenne. Les données des opérateurs téléphoniques sont utiles cependant. Cela nous a permis de savoir que 15 % des habitants de la région parisienne en sont partis dès le premier jour du confinement. C'est donc utile mais il faut être très vigilant sur l'utilisation de ces données. Nous sommes là pour ça."