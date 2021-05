Pour Lutte Ouvrière, la crise sanitaire révèle "la faillite du système capitaliste"

La crise sanitaire, qui a provoqué la crise économique est un sujet de campagne de prédilection pour Lutte Ouvrière. Pour le tête de liste Guillaume Perchet : "on voit la faillite de ce système; non seulement l'incurie du gouvernement, mais la faillite du système capitaliste. Pendant que quelques capitalistes s'enrichissent, pendant que les milliardaires sont de plus en plus riches, des milliers et des dizaines de milliers de travailleurs se sont retrouvés au chômage ou ont perdu leur emploi". La liste "Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs" veut changer le système et "imposer la répartition du travail et que les travailleurs prennent sur les fortunes accumulées par les actionnaires pour que tout le monde ait un boulot, que tout le monde ait un salaire".

Dans la région l'un des secteurs particulièrement touché par la crise est l'aéronautique, et pour Guillaume Perchet, "les responsables c'est les donneurs d'ordre, c'est Airbus, c'est Dassault qui annoncent près de 400 millions d'euros chacun de bénéfice en pleine année de crise sanitaire. Il faut prendre sur l'argent qu'ils ont accumulé pour que tout le monde s'en sorte. Et ça, il n'y a que les travailleurs qui, avec leur mobilisation, pourront imposer que les actionnaires payent. _Pour l'avenir, il faudra qu'on impose le contrôle des travailleurs sur l'économie_, car ce sont les travailleurs qui sont la variable d'ajustement. Les patrons, les entreprises se débrouillent toujours pour continuer à faire des bénéfices, et cela, au détriment des travailleurs. Il faut que ça cesse et ce sera le fruit de nos mobilisations sociales. Et nous, on veut faire entendre ce cri de colère dans les élections régionales".

Lutte Ouvrière dit s'adresser à l'ensemble des salariés, et pas seulement aux ouvriers, en prenant l'exemple du secteur de l'éducation, ou de la santé. Le parti pense qu'il est possible d'instaurer un rapport de force, en se basant sur les 25 millions de salariés, qui font "tourner les hôpitaux, les écoles, l'enseignement. Pendant dix ans, ils ont supprimé 100.000 lits dans le pays. Tous les gouvernements de gauche et de droite, ils continuent parce qu'ils ont une gestion financière du système de santé. Il faut que ça coûte le moins possible parce qu'ils comptent faire des économies sur les budgets publics pour remplir les poches du grand patronat. On voit aujourd'hui que c'est une faillite et on voit qu'il faut changer le système de fond en comble si on ne veut pas subir de nouvelles catastrophes". Lutte Ouvrière organise une journée de mobilisation le 15 juin à Bayonne, et une réunion publique départementale le lendemain, le 16 juin.

Candidatures en Nouvelle-Aquitaine

