Pour mettre en avant l'autisme, un maire de l'Eure parraine le philosophe Josef Schovanec

Depuis le 28 janvier, les élus (maires, conseillers départementaux et généraux, sénateurs, députés...) peuvent parrainer un candidat pour l'élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022. Le maire de Poses (Eure) a choisi de porter la candidature du philosophe et écrivain Josef Schonavec.

Au moment de remplir le formulaire envoyé par le conseil constitutionnel, la réflexion n'est pas été très longue pour Georgio Loiseau, le maire de Poses (Eure), "même si de nombreux candidats toquent à la porte de la mairie depuis des semaines, ça a même été un festival avec des gens avec qui on n'a jamais un seul contact". L'élu de la commune de 1167 habitants , dont c'est le premier mandat, a décidé de présenter Josef Schovanec à l'élection présidentielle :

Il n'est pas forcément candidat mais c'est le mien - Georgio Loiseau

Pour que le philospohe, écrivain, voyageur et autiste ne soit pas surpris par cette candidature, "je l'ai contacté" précise l'élu et "forcément, avec l'humour qui le caractérise, il était ravi que je puisse penser à lui et ravi que cette démarche puisse servir la cause de l'autisme".

C'est quelqu'un de très talentueux qui défens la cause de l'autisme à travers le monde entier - Georgio Loiseau

Sensibiliser à l'autisme

Georgio Loiseau qui se dit "très sensible à la cause de l'autisme et militant associatif", le sait déjà, "la candidature ne rassemblera pas les 500 signatures et il n'est pas candidat" mais le maire veut avec la notoriété de Josef Schovanec mettre en avant l'autisme dans cette campagne présidentielle.

Il ne veut surtout pas faire de politique et a même un profond désamour pour les politiques - Georgio Loiseau

Une façon aussi pour le maire sans étiquette élu en 2020 de "ne pas s'afficher avec une étiquette sachant que notre parrainage est rendu public, je n'arrivais pas à me projeter sur un candidat sur les valeurs autour du handicap". Des valeurs que Georgio Loiseau porte au quotidien dans sa commune. Il a d'ailleurs créé en 2019 Le Nid bleu, la seule unité d'enseignement élémentaire autisme du département de l'Eure.