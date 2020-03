A l'origine de ce courrier, adressé fin février, les inondations subies par la plaine du Bouchage en Isère pour épargner Lyon et ses environs.

Pour que son village ne soit plus ignoré par Lyon, la maire du Bouchage écrit aux candidats des municipales

En janvier 2018, pour éviter que la région lyonnaise ne soit inondée, la vanne de la station de pompage de Brangues, en Isère, avait été ouverte. Avec comme conséquence des inondations de champs, de routes sur les communes du Bouchage et de Brangues, notamment. Organiser les déviations, aider les habitants face aux risques d'inondations des habitations, puis réparer les routes, stabiliser les bas-côtés endommagés, etc. tout ce travail de sauvegarde, de remise en état, ces petites communes l'ont assumé seules. Tout comme les coûts qui vont avec. Aucun geste de la ville de Lyon ou de la Métropole.

La ville de Lyon et la Métropole déjà interpellées par le passé, sans résultat

Annie Pourtier, maire du Bouchage et candidate pour le scrutin municipal, profite des élections pour se faire entendre. Elle vient d'adresser un courrier aux candidats à la mairie de Lyon et à la Métropole. Elle y rappelle qu'en 2014, elle avait déjà écrit à Gérard Collomb, maire de Lyon, mais elle n'a jamais eu de réponse. En 2016, un grand rassemblement d'élus du secteur a aussi eu lieu. C'est via la presse locale, que la Métropole s'était engagée à "prendre ses responsabilités, y compris financières", mais aujourd'hui explique Annie Pourtier "nous n'avons eu aucun contact, ni aucune aide de la Métropole."

Dans ce courrier, elle pose notamment cette question :"comment puis-je qualifier l'indifférence d'une grande Métropole à l'égard d'un petit village qui pour autant la protège ?". Elle dit solliciter pour les communes de la plaine du Bouchage "un effort de solidarité."