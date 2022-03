Présidentielle 2022 : Thierry, chasseur béarnais, ne veut pas changer de président

Thierry est un béarnais "cap é tot". Il a 58 ans. Il a toujours vécu à Arthez-de-Béarn. Il y travaille comme ouvrier agricole. Son seul loisir dans la vie, c'est la chasse avec ses fils. "Il y a toujours eu de la chasse à la maison, explique Thierry. Quand on s'en va avec le fusil, même si on ne tire pas une cartouche, on est content de sa matinée. On a passé du temps dehors, ça permet de décompresser de la semaine, de se vider la tête."

Thierry préside aujourd'hui l'association des chasseurs. Il voit bien que sa pratique dérange et qu'elle peut être même menacée. Depuis deux ans, lorsqu'il déclenche une battue aux sangliers, il est obligé d'alerter la gendarmerie pour indiquer l'heure et le lieu de la battue. "On a eu des soucis, pas graves, mais il y a toujours quelqu'un qui va venir perturber la chasse avec une moto ou une voiture, venir nous insulter. Ça devient difficile." Thierry constate que les gens ne comprennent plus l'utilité de la chasse même à la campagne où les accidents de la route avec des sangliers ne sont pas rares. "Quand je tue un sanglier, je me dit que peut-être j'ai sauvé une famille", justifie Thierry qui rappelle que les chasseurs, en prenant des permis, financent l'indemnisation des agriculteurs pour les dégâts causés par les sangliers.

Au début de son quinquennat, Emmanuel Maccron avait décidé de diviser par deux le prix du permis de chasse. Un geste plus symbolique qu'autre chose pour Thierry qui reconnaît quand même que ce président là, n'a pas "mis de bâtons dans les roues" aux chasseurs. "Est-ce qu'il continuera comme ça, ou est-ce qu'il aura la pression des écolos ?" s'interroge Thierry, qui regarde aussi ce qui se passe en Ukraine. Cette guerre aux portes de l'Europe va aussi compter dans son vote. Il n'accorde donc que peu de crédit au candidat de la ruralité, pro chasse, Jean Lassalle. "Je ne le vois pas aller discuter avec Poutine" dit-il. "Je crois qu'il faut garder Macron. Je ne vois pas de candidat capable de faire mieux."