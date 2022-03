Présidentielle 2022 : Rémi va voter pour la première fois

Rémi vient de fêter ses 18 ans à Oloron Sainte-Maire où il habite et va au lycée. Il pourra donc voter pour la première fois le 10 avril prochain au premier tour de l'élection présidentielle. Il compte bien profiter pleinement de ce nouveau droit qui arrive avec sa majorité. "Ça va faire bizarre de pouvoir voter. Avant, c'était l'affaire des adultes. Je trouve ça important de pouvoir participer à l'avenir de notre pays. Je ne comprends pas ceux qui ne veulent pas voter."

Rémi, malgré son jeune âge a déjà un intérêt certain pour la chose politique. Il fait parti du conseil municipal des jeunes d'Oloron depuis un an et demi. Ses options au lycée le sensibilisent aussi à la politique. Après son Bac, il espère d'ailleurs faire des études à Sciences Po Paris.

Pour qui tu votes? Episode 4 : Rémi, primo votant Copier

Evidemment ce sont des questions d'avenir qui vont intéresser le jeune homme pour faire son choix au premier tour de la présidentielle. "Je suis attentif aux mesures que les candidats veulent mettre en place pour les étudiants. Il y a la question de l'environnement aussi. Comment invertir dans les énergies renouvelables ? Est ce qu'on va sortir du nucléaire ?"

Rémi est très informé, par les réseaux sociaux, YouTube, la télé mais aussi par la lecture de plusieurs quotidiens. Ceci dit, il hésite encore et ne veut pas se tromper au moment de glisser le premier bulletin de vote de sa vie de citoyen dans l'urne. "Le programme de Yannick Jadot présente des avantages qui pour moi sont importants. Il faut voir les moyens qu'il aura pour le mettre en place. Après, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait durant son quinquennat, Emmanuel Macron a quand même montré qu'il avait les épaules pour gérer le pays. C'est un président qui moi me convient bien pour nous représenter."