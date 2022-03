Présidentielle 2022 : Marjolaine, boulangère à la campagne, veut un président écolo sans ego

Marjolaine est plus à l'aise dans sa campagne au dessus de Bagnères de Bigorre qu'avec cette campagne électorale qu'elle suit de loin pour le moment. Après des études dans la très grande ville de Montpellier et quelques voyages, Marjolaine a eu envie de nature. Elle s'est donc installée en 2010 dans le petit village de Cieutat. Elle vit dans une ancienne ferme avec ses enfants. Elle a fait construire un grand fournil qu'elle partage avec d'autres pour faire du pain bio.

Un vrai choix de vie, alternatif. Marjolaine défend d'ailleurs des convictions écologistes très fortes qu'elle s'efforce de mettre en pratique. Elle se définit elle même dans un grand sourire comme une écolo extrémiste. "C'est pas possible pour moi, d'aller mettre un truc qui se composte à la poubelle ! Ça me semble tellement une hérésie, ou qu'en 2022, on isole encore des maisons avec du polystyrène alors que c'est un truc dégueulasse !" Marjolaine ne prétend pas pour autant être exemplaire. Elle se rend compte que son mode de vie à la campagne l'oblige à prendre beaucoup la voiture.

Pour qui tu votes ? Episode 3, Marjolaine, boulangère à la campagne, veut un président écolo sans ego Copier

A l'approche de l'élection présidentielle, Marjolaine s'interroge sur ce grande rendez-vous démocratique qui ne l'est peut-être pas tant que ça pour elle. "Avoir encore un président ou une présidente, je trouve ça complètement ridicule. C'est quoi cette monarchie, encore ? Pourquoi a-t-on besoin d'une grande stars pour diriger un pays ? Moi ce que je veux, c'est des gens qui prennent en charge les choses et qui fassent que la société soit mieux pour tout le monde."

Chez Marjolaine, il n'y a pas de télé, pas de chaines d'info en continu, de temps en temps un peu la radio, alors pour faire son choix, ce sera surtout en lisant les programmes des candidats. Celui de Yannick Jadot pourrait peut être lui convenir. "Je n'ai pas encore eu le temps de le lire" reconnait-elle. Elle pourrait aussi adhérer à une bonne partie des idées défendues par Jean-Luc Mélenchon, mais la personnalité du candidat de la France Insoumise aurait tendance à la rebuter. "Je trouve qu'il a une attitude méprisante. Ce que je sens, c'est quelque chose d'égotique, au lieu de faire un rassemblement", sous entendu à gauche.